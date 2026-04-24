"โยคิช" โดนจับตาย "นักเก็ตส์" ตามหลัง 1-2 เกม

มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส อัพเกรดเกมป้องกัน เอาชนะ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ ชุดไซส์ยักษ์ 113-96 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ สายตะวันตก ที่สนามทาร์เก็ต เซ็นเตอร์ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน ตามเวลาไทย ขึ้นนำซีรีส์ 2-1 เกม
เจเดน แม็คแดเนียลส์ สกอร์ 20 แต้ม 10 รีบาวน์ด อาโย โดซุนมู ตัวสำรอง ลุกมาทำ 25 แต้ม 9 แอสซิสต์ และ ดอนเต ดิวินเชนโซ ซัด 15 แต้ม กับ 4 สตีล (ขโมยบอล) ขณะที่ มินเนโซตา นำห่าง 27 แต้ม ช่วงควอเตอร์ 3 และจบเกมด้วยการทำคะแนนพื้นที่ใต้แป้นที่เหนือกว่า 68-34 แต้ม
รูดี โกแบร์ต เซ็นเตอร์ ทิมเบอร์วูล์ฟส เล่นได้ตามมาตรฐานเกม 2 ของซีรีส์ ประกบ นิโกลา โยคิช ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 3 สมัย จนเล่นไม่ออก โดยปล่อยให้ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแก่ 7 จาก 26 ลูก และทำให้ทีมเสียคะแนนเพียง 11 แต้ม เฉพาะควอเตอร์ 1 น้อยสุดของแฟรนไชส์
เกมนี้ โยคิช เซ็นเตอร์ความหวัง นักเก็ตส์ เก่งเมื่อสาย แบกทีม 27 แต้ม 15 รีบาวน์ด โดยปราศจาก แอรอน กอร์ดอน ฟอร์เวิร์ดคู่หู บาดเจ็บน่อง จามาล เมอร์เรย์ การ์ดจ่ายชาวแคนาดา เสริมอีก 16 แต้ม ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 5 จาก 17 ลูก
เกม 4 จะแข่งขันกันต่อที่เมืองมินเนียโปลิส วันที่ 26 เม.ย. (ไทย)
ผลบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ 2026 รอบแรก
สายตะวันออก
นิว ยอร์ก นิกส์ แพ้ แอตแลนตา ฮอว์กส 108-109 (แอตแลนตา ขึ้นนำ 2-1 เกม)
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส แพ้ โตรอนโต แร็พเตอร์ส (คลีฟแลนด์ ขึ้นนำ 2-1 เกม)