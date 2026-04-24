JAS ชวนลุ้นศึกรอบตัดเชือก “FA Cup” 4 ทีมสุดท้าย เชลซี ปะทะ ลีดส์ - แมนฯ ซิตี้ ดวล เซาแธมป์ตัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ The Emirates FA Cup ชวนแฟนบอลลุ้นค่ำคืนชี้ชะตาการแข่งขันศึกฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอย่าง เอฟเอ คัพ (FA Cup) เดินทางมาถึง “รอบรองชนะเลิศ” ซึ่งถือเป็นด่านสำคัญก่อนเข้าสู่เกมชิงชนะเลิศ ณ เวมบลีย์ ที่เตรียมระเบิดความมันแบบดับเบิลบิ๊กแมตช์ ลงสนามพร้อมกันคืนวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 และ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 โดยแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ผ่านทาง Monomax
คู่แรก คืนวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 23.15 น. เป็นคู่ที่น่าจับตา “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบกับ เซาแธมป์ตัน โดย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มาพร้อมมาตรฐานเกมรุกระดับท็อป ครองบอลเหนียวแน่นและหลากหลายในการเข้าทำ ขณะที่ เซาแธมป์ตัน คือทีมม้ามืดที่เล่นเกมสวนกลับได้อันตราย และมักสร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลถ้วยเสมอ โอกาสพลิกล็อกก็มีให้เห็นเช่นกัน
​และคืนวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 21.00 น. กับการพบกันของสองทีมจากพรีเมียร์ลีก ระหว่าง “สิงห์บลู” เชลซี และ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด คือศึกที่เปรียบเสมือนการวัด “คุณภาพเกมใหญ่” กับ “พลังความดุดัน” เชลซี ได้เปรียบจากขุมกำลังและประสบการณ์ในเกมใหญ่ โดยเฉพาะความหลากหลายเกมรุกและความนิ่งในรอบน็อกเอาต์ ขณะที่ ลีดส์ ยูไนเต็ด จุดเด่นคือเพรสซิ่งหนัก เล่นเร็ว และสู้ไม่ถอย เกมนี้จึงวัดกันที่การรับมือความกดดันและความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้าย ซึ่งมีโอกาสออกได้ทุกหน้า
แฟนบอลสามารถร่วมลุ้นศึกตัดเชือกว่าทีมใครจะเป็น 2 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงถ้วยประวัติศาสตร์แห่งลูกหนังอังกฤษ The Emirates FA Cup ผ่านทางทาง Monomax