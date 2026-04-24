JAS ชวนลุ้นศึกรอบตัดเชือก “FA Cup” 4 ทีมสุดท้าย เชลซี ปะทะ ลีดส์ - แมนฯ ซิตี้ ดวล เซาแธมป์ตัน

บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ The Emirates FA Cup ชวนแฟนบอลลุ้นค่ำคืนชี้ชะตาการแข่งขันศึกฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอย่าง เอฟเอ คัพ (FA Cup) เดินทางมาถึง “รอบรองชนะเลิศ” ซึ่งถือเป็นด่านสำคัญก่อนเข้าสู่เกมชิงชนะเลิศ ณ เวมบลีย์ ที่เตรียมระเบิดความมันแบบดับเบิลบิ๊กแมตช์ ลงสนามพร้อมกันคืนวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 และ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 โดยแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ผ่านทาง Monomax
คู่แรก คืนวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 23.15 น. เป็นคู่ที่น่าจับตา “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบกับ เซาแธมป์ตัน โดย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มาพร้อมมาตรฐานเกมรุกระดับท็อป ครองบอลเหนียวแน่นและหลากหลายในการเข้าทำ ขณะที่ เซาแธมป์ตัน คือทีมม้ามืดที่เล่นเกมสวนกลับได้อันตราย และมักสร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลถ้วยเสมอ โอกาสพลิกล็อกก็มีให้เห็นเช่นกัน
และคืนวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 21.00 น. กับการพบกันของสองทีมจากพรีเมียร์ลีก ระหว่าง “สิงห์บลู” เชลซี และ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด คือศึกที่เปรียบเสมือนการวัด “คุณภาพเกมใหญ่” กับ “พลังความดุดัน” เชลซี ได้เปรียบจากขุมกำลังและประสบการณ์ในเกมใหญ่ โดยเฉพาะความหลากหลายเกมรุกและความนิ่งในรอบน็อกเอาต์ ขณะที่ ลีดส์ ยูไนเต็ด จุดเด่นคือเพรสซิ่งหนัก เล่นเร็ว และสู้ไม่ถอย เกมนี้จึงวัดกันที่การรับมือความกดดันและความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้าย ซึ่งมีโอกาสออกได้ทุกหน้า
แฟนบอลสามารถร่วมลุ้นศึกตัดเชือกว่าทีมใครจะเป็น 2 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงถ้วยประวัติศาสตร์แห่งลูกหนังอังกฤษ The Emirates FA Cup ผ่านทางทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!