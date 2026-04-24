“สไนล์" หายวับเข้ากลีบเมฆ ทิ้ง "บุญมี" เหงาเฝ้าสังเวียน หลังแม่ขู่ "ถ้าไปไล่ออกบ้าน"

คนจริง พูดแล้วทำ บุญมี แคนนาบิส ที่โดนทำร้ายร่างกายในวันสงกรานต์ เดินทางไปรอที่ค่ายมวยพชรยิม ราชบุรี เมื่อคืนวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยหวังว่าคู่กรณี “สไนล์ ลักเปิด” จะมาตามนัด เพื่อขึ้นชกตามที่เคยรับคำท้าเอาไว้ในกติกามวยไทย คาดเชือก
ทว่าสุดท้ายเมื่อถึงเวลา กลับไร้วี่แววของ “สไนล์” ซึ่งสาเหตุที่คู่กรณีผิดนัด น่าจะเป็นเพราะแม่ของเจ้าตัวไม่อนุญาต และยังขู่ในรายการโหนกระแสว่า ถ้าสไนล์ ไปจะไล่ออกจากบ้าน
ทั้งนี้ในรายการโหนกระแสวานนี้ (23 เม.ย.) มีช่วงหนึ่งที่แม่ของสไนล์ ลักเปิด ยืนกรานเสียงแข็งว่าไม่ให้ลูกไปชกในไฟต์ดังกล่าว ที่เวทีมวยพชรยิม จังหวัดราชบุรี เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกชาย
ซึ่ง “บุญมี” ก็ได้พูดขึ้นในรายการว่า เขา (สไนล์) จะไปหรือไม่ไปก็ได้ แต่ตนจะไปรอที่สนามมวย อย่างไรแม่ของสไนล์ ก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่า “ก็นอนรอเลยไปค่ะ”
ก่อนที่เมื่อคืนนี้ บุญมี จะทำตามคำพูดที่ลั่นวาจาเอาไว้ ด้วยการไปรอที่ค่ายมวยพชรยิม จริงๆ และก็ไร้วี่แววของสไนล์ ที่แม่ขู่ว่า ถ้าไปไล่ออกจากบ้าน อีกทั้ง บุญมียังได้โพสต์ในเฟซบุ๊คสั้นๆ ระบุว่า "ไม่เอาไม่ถอน"