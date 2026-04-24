STAGE ดึง แพททริค ซัง โค้ชผู้สร้าง “คิปโชเก้” พร้อมกูรูเปิดเวทีเสวนา STAGE Talks 2026 ถ่ายทอดประสบการณ์ยกระดับการวิ่ง

STAGE มุ่งหน้าสร้าง Running Experience Center ครบวงจร ดึง แพททริค ซัง โค้ชผู้สร้าง เอลิอุด คิปโชเก้ ยอดนักวิ่งระดับตำนาน เจ้าของเหรียญทอง วิ่งมาราธอน โอลิมปิก 2 สมัย ปี 2016 และ 2020 รวมถึงแชมป์เมเจอร์มาราธอน 11 สมัย พร้อมโค้ชชั้นนำไทย-ต่างชาติ ร่วมงาน STAGE Talks 2026 ยกระดับองค์ความรู้สู่สากล
ภายในงานเสวนาดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่ สเตจ ไฟน์ เดอะ เรียล ยู เมื่อ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก สุทัศน์ วงศ์สุขศิริ Managing Director & Co-Founder of STAGE Find The Real U พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ กิตติมศักดิ์ ดร.อูลริค ฮาร์ทมันน์ ผู้อำนวยการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการฝึกกีฬา มหาวิทยาลัยไลป์ซิก ประเทศเยอรมัน, กินเทอร์ ลางเกอ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการศึกษาและกีฬาประจำทำเนียบประธานาธิบดียูกันดา, ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรระดับอาวุโส จากสหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics), โจ ฟุคุดะ นักวิ่งอาชีพจากทีม Adidas Runner ร่วมเสวนา และพูดถึงงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 25 เม.ย.นี้ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุทัศน์ วงศ์สุขศิริ Managing Director & Co-Founder of STAGE Find The Real U เปิดเผยว่า STAGE ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจสถานออกกำลังกายในประเทศไทยอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นเวทีให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเอง ขณะเดียวกันต้องการผลักดันให้เห็นความสำคัญของการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ และสร้างการออกกำลังกายที่ยั่งยืนในระยะยาว จึงนำมาสู่การสร้าง Running Experience Center ศูนย์กลางสำหรับนักวิ่งที่รวบรวมทุกองค์ประกอบสำคัญของการฝึกซ้อมไว้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การยกระดับองค์ความรู้ด้านการวิ่งที่ถูกต้องผ่านเวิร์กชอป และสัมมนาจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญ การประเมินสมรรถภาพร่างกายด้วยการตรวจ VO2Max และการวิเคราะห์พื้นฐานการเคลื่อนไหว (Functional Movement Screen) เพื่อออกแบบโปรแกรมฝึกซ้อมรายบุคคลและเทรนโดยโค้ชมืออาชีพสำหรับนักวิ่งทุกระดับ ควบคู่กับการดูแล Recovery และฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกวิธีเช่น Sports Massage, Red Light Therapy
“เรายังเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก ผ่านการเข้าร่วมสนามแข่งขันสำคัญอย่าง World Marathon Majors (WMM) พร้อมการเตรียมตัวก่อนและหลังการแข่งขันอย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัด STAGE Talks ในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ เวทีรวมองค์ความรู้จากวิทยากรหลากหลายทวีปทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับประสบการณ์การวิ่งของคนไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างเต็มรูปแบบ
สุกานดา พิชากรเอกสิทธิ์ Brand Director of STAGE Find The Real U เผยถึงความสำเร็จในปีที่ผ่านมาของ STAGE Talks เสวนามาราธอน ว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักวิ่งทุกระดับในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชื่อมโยง นักกีฬา โค้ช และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ จนกลายเป็นอีกหนึ่งเวทีคุณภาพของวงการวิ่งไทย จึงนำมาต่อยอดสู่การจัดงาน STAGE Talks International Marathon Symposium 2026 ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่และเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม ด้วยการยกระดับสู่งานสัมมนาระดับนานาชาติ รวบรวมวิทยากรชั้นนำจากประเทศไทยและต่างประเทศ เปิดมุมมองใหม่ด้านการพัฒนานักวิ่ง และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ระดับโลกให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริง
อนึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลายภาคส่วน โดยร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่ให้แก่นิสิตของคณะเข้าร่วมรับฟังการเสวนา รับความรู้จากวิทยากรกิตติมศักดิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 25 เม.ย.นี้ ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการฝึกภาคสนาม การทำวิจัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในฐานะนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกีฬา หรือบุคลากรด้านสุขภาพและการออกกำลังกายในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเส้นทางอาชีพของ นิสิตต่อไป โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโครงการมูลนิธิก้าวคนละก้าวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป
สำหรับ งาน STAGE Talks International Marathon Symposium 2026 ปีนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรกว่า 13 ท่าน ทั้งในและต่างประเทศ ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการฝึกซ้อมอย่างถูกต้อง แนวทางการพัฒนา และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาในทีม อาทิ พาทริค ซัง จากเคนยา อดีตเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก และผู้ฝึกสอนระดับตำนานผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ 'เอลิอุด คิปโชเก' และ 'เฟธ คิปเยกอน' 2 สุดยอดนักวิ่งที่สร้างประวัติศาสตร์โลก ที่ไม่เพียงแต่เป็นครูผู้ฝึกสอน แต่ยังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในโครงการท้าทาย ขีดจำกัดของมนุษย์ในระดับสากล
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ กิตติมศักดิ์ ดร. อูลริค ฮาร์ทมันน์ ผู้อำนวยการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการฝึกกีฬา มหาวิทยาลัยไลป์ซิก ประเทศเยอรมัน, กินเทอร์ ลางเกอ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการศึกษาและกีฬาประจำทำเนียบประธานาธิบดียูกันดา, ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรระดับอาวุโส จากสหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics), โจ ฟุคุดะ นักวิ่งอาชีพจากทีม Adidas Runner
รวมถึง ดร.นิวัชน์ อิ่มอ่อง อดีตผู้ฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ, อาจารย์เอกวิทย์ แสวงผล ผู้ฝึกสอนนักกรีทาทีมชาติไทย และ วิทยากรอาวุโส สหพันธ์กรีทาโลก, ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี ตำนานมาราธอนทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญซีเกมส์คนแรกของไทย, สายฝน พิมวารัณรัชด์ ธนรณวัฒน์ นักวิ่งมาราธอนหญิงทีมชาติไทยระดับดำนาน, “โค้ชเดี่ยว” พ.ต.ต. ปฏิการ เพชรศรีชา อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย, “โค้ชแบงค์” ศตวรรษ แสงอินทร์ - Founder & Head Coach, Kids Go Tri, ผศ.ดร.ชนวัฒน์ สรรพสิทธิ์ - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นพ.ชัชชนินทร์ มยุระสาคร - ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกรุงเทพ, พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ (หมอเมย์) - แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์