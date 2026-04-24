“บิว” เข้าชิงวิ่ง 60 เมตร กรีฑาเอเชียนบีชเกมส์ 2026

“บิว” ภูริพล บุญสอน ผ่านเข้าชิงชนะเลิศวิ่ง 60 เมตร ชาย ในกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ที่เมืองซานยา มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังสับสปีดเข้าเส้นชัยอันดับ 2 ในฮีต 2 ด้วยเวลา 6.78 วินาที ในรอบคัดเลือก เมื่อ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยอันดับ 1 ของฮีต 2 ตกเป็นของ หวง ยู่เฉา นักวิ่งเจ้าถิ่น ที่ทำเวลาได้ 6.75 วินาที
ขณะที่ “โอ๊ต” ธวัชชัย หีมเอียด อีกหนึ่งลมกรดไทย ที่ลงแข่งในฮีต 3 เข้าเส้นชัยอันดับ 4 เวลา 7.01 วินาที ไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยรอบชิงเหรียญทองจะกลับมาทำการแข่งขันวันเสาร์ ที่ 25 เม.ย. เวลา 09.40 น.
ส่วนวิ่ง 60 เมตร หญิง รอบคัดเลือก ศุภานิช พูลเกิด ลมกรดสาวไทย สามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้ หลังทำเวลารอบคัดเลือกอยู่ที่ 7.73 วินาที ขณะที่ จิราพัชร ขานอ่อนตา วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ของฮีท ด้วยเวลา 7.45 วินาที ถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดของการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ ที่เดิม 7.60 เมตรที่นักกีฬาเวียดนาม ชิน ทู เล่อ ทำได้ปี 2016
กระโดดไกลหญิง ไทยส่ง ปริญญา เฉื่อยมะเริง กับ สุภวัทน์ ชูทอง ลงชิงชัย ซึ่งทั้งคู่ผ่านการกระโดดรอบแรก 4 ครั้งเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย ซึ่งในรอบนี้ ปริญญา ทำสถิติได้ดีที่สุด 5.72 เมตร อยู่อันดับที่ 6 ขณะที่ สุภวัทน์ อยู่อันดับ 7 ทำสถิติได้ 5.66 เมตร
ด้านเหรียญทองเป็นของ ฮัง ทิ ทวย จากเวียดนาม 6.16 เมตร, เงิน อลัชชี่ วิกรามาชินฮา จากศรีลังกา 5.87 เมตร, ทองแดง อิชานี่ ชาชิกาล่า กาลาบาดาจี จากศรีลังกา 5.83 เมตร
หลังการแข่งขัน "บิว" ภูริพล บุญสอน กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ที่วิ่งบนทรายและวิ่งในระยะ 60 เมตร แต่ก็พอใจเวลาคัดเลือกที่ออกมา ถือว่าดีในระดับหนึ่ง จากปัญหาที่เจอในระหว่างวิ่งทรายมีดีดก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีปัญหากระทบการวิ่ง ส่วนในนัดชิงชนะเลิศก็จะพยายามทำเต็มที่
ด้าน "เบล" จิราพัชร ขานอ่อนตา กล่าวว่า ดีใจมากที่สามารถทำสิถิติใหม่ในการแข่งขันได้ ยอมรับในการวิ่งก็ยังมีจุดที่ต้องปรับแก้ไข ในการออกสตาร์ท และ การวิ่งบนทรายก็ต้องกลับมาปรับแก้ไขเพื่อทำให้ดีที่สุดในนัดชิงชนะเลิศ