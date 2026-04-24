ไอซ์ฮอกกี้หนุ่มไทยไม่ตกชั้นเวิลด์ ด.3 “ดร.เก๋” โพสต์ชื่นชมนักกีฬาที่สู้จนนัดสุดท้าย

หลังจากที่ทีมไอซ์ฮอกกี้หนุ่มทีมชาติไทย จบอันดับ 5 ของศึกฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์โลก ดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ (2026 IIHF Ice Hockey World Championship Division III Group A) ที่ประเทศแอฟริกาใต้ โดยต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายที่ไทยเอาชนะเติร์กเมนิสถานไปแบบสะใจกองเชียร์
โดย “ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ผู้จัดการทีมไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คว่า “ในฐานะผู้จัดการทีม เก๋ อยากบอกว่าทัวร์นาเมนต์ Ice Hockey World Championship Division 3 Group A ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดา แต่มันคือความมุ่งมั่นและความพยายามของทุกคน”
“การมาเล่นในครั้งนี้ ทุกคนรู้ดีว่าเราไม่ได้มาในฐานะทีมเต็ง เราไม่ได้มีประสบการณ์ หรือการฝึกซ้อมเป็นจริงเป็นจังเท่าทีมอื่นๆ แต่เรามี “หัวใจ” ที่ไม่เคยเป็นรองใคร”
“ตลอดช่วงที่ผ่านมา เราผ่านทั้งเกมที่ยาก ผ่านทั้งวันที่ผลการแข่งขันไม่เป็นใจ แต่สิ่งหนึ่งที่เก๋เห็นทุกวัน คือเด็กๆ ทีมนี้ไม่เคยยอมแพ้”
“ทุกคนยังใส่เสื้อทีมชาติด้วยความภูมิใจเหมือนวันแรกอยู่เสมอ สำหรับเราการแข่งรายการนี้มันคือ “ห้องเรียนระดับโลก” ที่กำลังสอนให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นทุกเกม”
“เก๋อยากขอบคุณนักกีฬาทุกคน สตาฟฟ์ทุกคน และแฟนๆ ที่คอยเชียร์อยู่ทางบ้าน ผลการแข่งขันอาจจะมีแพ้ มีชนะ แต่สิ่งที่ทีมนี้กำลังสร้าง คืออนาคตของฮอกกี้ไทย”
“เก๋มีความเชื่อค่ะว่าวันหนึ่ง เราจะไม่ได้มาแค่เข้าร่วม แต่เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน”
หลังจากนั้นก็มีบรรดานักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย กองเชียร์ เข้าเป็นคอมเม้น และ แชร์ข้อความของ “ดร.เก๋” มากมาย โดย มาซาโตะ คิตายาม่า กัปตันทีมชุดนี้แชร์โพสต์ว่า แม่ทุกสถาบัน ขอบคุณครับ