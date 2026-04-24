“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” จัดทัพยอดนักแข่งบิด CBR Series ล่าแชมป์ครบ 3 รุ่นหลัก พร้อมดันดาวรุ่งบิดโฮมเรซ ศึก เอเชีย โร้ดเรซซิ่ง สนามที่ 2

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” จัดทัพนักบิดไทยลงแข่งด้วย Honda CBR Series ลุยศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 ในประเทศไทย โดยตั้งเป้าล่าแชมป์โฮมเรซ ภายใต้แนวคิด
“One Asia One Champion” พร้อมผลักดันดาวรุ่งจากโครงการ “Race to the Dream” สู่เวทีนานาชาติ
“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมลงสนามใน 3 รุ่นหลักของรายการ โดยใน คลาส เอเชียซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB100) ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่สุดของการแข่งขัน “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ลงบิดด้วย Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 หลังเก็บคะแนนจากสนามแรกได้สำเร็จ พร้อมตั้งเป้าคว้าชัยในโฮมเรซ เพื่อลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้
คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ประเดิมผลงานหัวแถวดวลกับมือระดับท็อปของเอเชีย ก่อนคว้าโพเดียมแรกได้อย่างรวดเร็วจาก "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว และรถแข่ง Honda CBR600RR หมายเลข 31 ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 คู่หูพร้อมใช้เสียงเชียร์ของแฟนความเร็วชาวไทยหนุนหลังในการทำผลงานในสนามที่ 2
คลาส เอเชีย โปรดัคชั่น 250 ซีซี (AP250) ดาวรุ่งไทยคนล่าสุดจากโครงการพัฒนาของฮอนด้า
“เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร ทำผลงานสะเทือนวงการความเร็วเอเชียได้ทันทีในสนามแรก กับการแข่งขันรุ่นเอเชีย โปรดัคชั่น 250 (AP250) ทะยาน Honda CBR250RR หมายเลข 12 ขึ้นมาป่วนแถวหน้าในกลุ่มลุ้นแชมป์และคว้าผลการแข่งขันในกลุ่มนำได้ทั้ง 2 เรซ
คุณอารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ได้ย้ำถึงความสำเร็จในการพัฒนานักบิดไทยของฮอนด้า พร้อมแสดงความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักแข่งไทยเจนเนอร์เรชั่นต่อไปให้เป็น The Next Successor
“ตอนนี้เรามี เอเชีย โร้ดเรซซิ่งที่เป็นด่านการแข่งขันของเด็ก ๆ ที่เราพัฒนามาครับ ถือว่าเป็นเอเชี่ยนเกมส์ของการแข่งขัน สนามแรกที่มาเลเซียเราก็ทำผลงานได้ดี นักแข่งไทยทุก ๆ คน อย่างน้องเฟอร์นี่ก็ทำได้ดีแม้จะเป็นปีแรก แต่ในสนามสามารถต่อสู้กับนักแข่งที่มีประสบการณ์ที่มากกว่าได้ นักแข่งทุกคนแข็งแกร่งไม่มีใครยอมใคร เหมือนการแข่งขันรายการระดับโลกที่ไม่ยอมให้กัน”
ทั้งนี้ การแข่งขัน เอเชีย โร้ดเรซซิ่ง 2026 สนามที่ 2 จะแข่งขันกันในระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2569 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์