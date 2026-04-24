“เอฟวัน” แรงไม่ตกทะลุชิง “นุ้ก สงขลา” สอยคิวขอนแก่นคัพ

การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต 2026 "I-EA-T ขอนแก่นคัพ" สนาม 2 รอบสุดท้าย ที่โรงแรม ราชาวดี แอร์พอร์ต จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 เม.ย.69 เข้าสู่โค้งสุดท้าย ของการดวลคิว โดยเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศ แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม
คู่แรกเป็นการประลองระหว่าง "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู จอมคิวมืออันดับ 20 ของโลก เจ้าของแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น เมื่อเดือนที่แล้ว พบกับ "เอฟ สากล" สงขลา จริงจิตร ผู้ที่เบรคสูงสุด 142 แต้มในรายการนี้ เกมนี้เปิดมาเฟรมแรก เอฟวัน พยายามกระจายแดงเพื่อจะบุกใส่ แต่ตบพลาดส่งให้ เอฟ สากล ได้ตบแค่ 2 ไม้เอาชนะไปขาดลอย 104-7 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม
พอเข้าเฟรมสอง จอมคิวมือ 20 ของโลกยังเปิดหน้าสู้ แต่ก็ยังผิดพลาดให้ สงขลา ทิ่ม ชนะสบายอีก 95-50 หนีไป 2-0 เฟรม แถม เอฟ สากล ยังมีโอกาสขึ้นแท่นก่อน แต่ เอฟวัน ไล่ตบไม้เดียว 56 แต้ม ชนะ 80-27 ไล่มา 1-2 เฟรม จากนั้น มืออาชีพโลก เริ่มแทงไหลลื่น เดินหน้าสอยม้วนเดียว ทำเซ็นจูรี่เบรค 100 กับ 101 แต้ม เอาชนะไป 3 เฟรมรวด ปิดเกม เอฟวัน พิชิตไปสนุกมือ 4-2 เฟรม 7-104, 50-95, 80-27, 125-13, 69-55, 117-29 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ขณะที่รอบรองชนะเลิศคู่ที่สอง ระหว่าง "นุ้ก สงขลา" กฤษณัส เลิศสัตยาทร จอมคิวมือ 2 ประเทศไทย ลงดวล "ตั้ม แมวน้ำ" เอกรัฐ ธนานนท์ นักสนุกเกอร์ที่ผ่านเข้ารอบรองฯเป็นครั้งแรก โดยเกมนี้ เฟรมแรก นุ้ก แทงได้คมกดเบรค 51 แต้ม ขึ้นนำก่อน 1-0 เฟรม แต่เฟรมสอง ตั้ม เอาคืน ทิ่ม 3 ไม้ ชนะสบาย 75-36 หลังจากนั้น ตั้ม ที่แทงนำตลอดทุกเฟรม กลับมาพลาดช่วงท้ายเกมทำให้ นุ้ก สงขลา ได้ตบปล้นชัย 3 เฟรมรวด จบเกม กฤษณัส เอาชนะไปสนุกมือ 4-1 เฟรม 72-25, 36-75, 58-55, 73-62, 78-35 ทะลุสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอ เอฟวัน
