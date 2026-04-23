“ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม” ลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย สนาม 2 ส่ง 3 นักบิดไทยล่าโพเดียมโฮมเรซที่บุรีรัมย์

ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ยอดทีมแข่งระดับแนวหน้าของประเทศไทย ประกาศความพร้อมลุยศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 สนามที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2569 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่ง 3 นักบิดไทยลงไล่ล่าความสำเร็จต่อหน้าแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย
ภายในงานแถลงข่าวการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ รายการ Asia Road Racing Championship (ARRC) ฤดูกาล 2026 ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จัดขึ้น ณ อาคาร CW Tower นำโดย นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด นายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬามอเตอร์สปอร์ต นายจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาด และสนับสนุนการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย มร.รอน ฮอค ประธาน Two Wheels Motor Racing ผู้ถือลิขสิทธิ์การแข่งขัน และนายโชติชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
สำหรับการแข่งขันสนามที่ 2 ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ส่งนักบิดลงทำการแข่งขันครบทั้ง 2 รุ่นหลัก นำโดย “ตี” อนุภาพ ซามูล ลงแข่งขันในรุ่น SuperSport 600cc ด้วยรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 หมายเลข 500 “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ลงแข่งขันในรุ่น Asia Production 250cc ด้วยรถแข่ง YAMAHA YZF-R3 หมายเลข 39 พร้อมด้วย “กัส” ธีรนัย ทับทิม นักบิดดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ด ลงแข่งขันด้วยรถแข่งหมายเลข 36
ทั้ง 3 นักบิดไทยพร้อมเดินหน้าสร้างผลงานอย่างเต็มที่ในสนามโฮมเรซ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย เพื่อไล่ล่าตำแหน่งโพเดียม และเก็บคะแนนสะสมในฤดูกาล 2026
แฟนความเร็วสามารถร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักบิดยามาฮ่าได้ทาง Facebook : Yamaha Thailand Racing Team พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD 36 และระบบออนไลน์ ไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านเพจ Chang Circuit Buriram และ Asia Road Racing Championship