ครั้งแรกในไทย ฟุตบอลสายคิวท์ “World Character Cup 2026” (เวิลด์ คาแรกเตอร์ คัพ 2026) แมตช์หยุดโลกมาสคอตไทย-ญี่ปุ่น

แฟนบอลเตรียมเสียงเชียร์ให้กระหึ่ม! ระเบิดศึก การแข่งขันฟุตบอลสายคิวท์ครั้งแรกในไทย “World Character Cup 2026” (เวิลด์ คาแรกเตอร์ คัพ 2026) แมตช์หยุดโลกที่น่าตื่นตะลึงของเหล่ามาสคอตไทย-ญี่ปุ่น ยกพล บุกสนาม ‘แพท สเตเดียม’ ในวันที่ 2 พ.ค.นี้
สร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการลูกหนังไทย ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อสนามฟุตบอลจะกลายเป็นสนามการแข่งขันแห่งรอยยิ้มในการแข่งขันฟุตบอล “World Character Cup 2026” (เวิลด์ คาแรกเตอร์ คัพ 2026)
การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการปะทะกันในเกมฟุตบอลครั้งประวัติศาสตร์ในแมตช์พิเศษ การแข่งขัน Character Football (คาแรกเตอร์ ฟุตบอล) ของเหล่าคาแรกเตอร์ชื่อดังจากไทยและญี่ปุ่น ในรูปแบบ Sportainment (สปอร์ตเทนเมนท์) เต็มขั้น
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังกันอย่างยิ่งใหญ่ระหว่าง โรงพยาบาลเครือพริ้นซ์ (PRINC Group พริ้นซ์ กรุ๊ป) กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย ปัจจุบันมี 19 แห่ง ใน 15 จังหวัด และ บริษัท บอลลูน อาร์ท จำกัด (Balloon Art) ผู้นำด้านการสร้างสรรค์อีเว้นต์-งานศิลปะบอลลูน และมาสคอตระดับประเทศ ที่พร้อมใจกันเนรมิตแมตช์ฟุตบอลสุดมหัศจรรย์นี้ให้เกิดขึ้นจริง
เปิดไลน์อัพนักเตะสายคิวท์ "World Character Cup 2026" (เวิลด์ คาแรกเตอร์ คัพ 2026) ที่ไม่ใช่แค่การแข่งขันฟุตบอลแต่คือการฟาดแข้งที่มีเกียรติยศความน่ารักเป็นเดิมพัน ระหว่าง 2 ทีมมาสคอตดัวจ่กไทยและญี่ปุ่น
ทีม Boonlon FC (บอลลูน เอฟซี) : นำทัพโดยเหล่าซูเปอร์สตาร์คาแรกเตอร์อย่าง ใจกล้า, คองกี้, จี๊ดจ๊าด และ แบริโอ้ พร้อมสู้ไม่ถอย
ทีม BalloonART Bangkok United (บอลลูน อาร์ท ยูไนเต็ด) : จัดหนักด้วยขุมกำลังสายแข็งอย่าง วู๊ฟ รันเนอร์, น้องลม, มังค์กี้ ฮีโร่ และไฮไลท์สำคัญคือนักแข่งตัวตึงนำเข้าจากแดนอาทิตย์อุทัย “น้องบิซแบร์” (Bizbear) หมีแดงจอมพลังจากประเทศญี่ปุ่น
โดย “World Character Cup 2026” (เวิลด์ คาแรกเตอร์ คัพ 2026) เป็นการปะทะกันครั้งประวัติศาสตร์ในแมตช์พิเศษ ของเหล่าคาแรกเตอร์ ชื่อดังจากไทยและญี่ปุ่น
การแข่งขันครั้งนึ้ จะมีขึ้นในช่วง Halftime Show (ฮาล์ฟ ไทม์ โชว์) พักครึ่งเวลาของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกระหว่าง สิงห์เจ้าท่า “การท่าเรือ เอฟซี”เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ปราสาทสายฟ้า “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 เริ่มแข่งเวลา 19.30 น.ที่ สนามแพท สเตเดียม (PAT Stadium)
สามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ 2 ช่องทาง www.kickoff.in.th/partners/port-fc เริ่มจำหน่าย ใน วันที่ 26 เมษายน 69 เป็นต้นไป และที่เคาท์เตอร์สนามแพท สเตเดี้ยม วันที่ 2 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.- 20.30 น.