“เอกปริษฐิ์” เปิด 7 อันเดอร์ นำร่วมรอบแรก สิงคโปร์ โอเพ่นฯ

เอกปริษฐิ์ หวู่ โปรหนุ่มลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ประเดิมฟอร์มร้อนแรง หวด 7 อันเดอร์พาร์ 64 แบบไร้โบกี้ ขึ้นนำร่วมกับ จองวู ฮัม โปรชาวเกาหลีใต้ ในรอบแรกของศึก “สิงคโปร์ โอเพ่น พรีเซนเต็ดบาย เดอะ บิสซิเนส ไทม์ส” ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส พาร์ 71 ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เล่นอีก 3 คน ตามหลังสองสโตรค
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ รายการที่สองของปี “สิงคโปร์ โอเพ่น พรีเซนเต็ดบาย เดอะ บิสซิเนส ไทม์ส” และเป็นรายการที่สี่ของเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท ณ สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส ระยะ 7,411 หลา พาร์ 71 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายนนี้ มีเหล่านักกอล์ฟแถวหน้าของทัวร์และผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟรวม 144 คน ลงแข่งขัน โดยเป็นผู้เล่นชาวไทย 24 คน ทั้งนี้แชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 11.5 ล้านบาท นอกจากนี้ผู้เล่นที่จบในสองอันดับแรกจะได้สิทธิไปแข่งขันศึกเมเจอร์รายการ ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 154 ที่สนามรอยัล เบิร์กเดล ประเทศอังกฤษ ในเดือนกรกฎาคมต่อไป
เปิดฉากการแข่งขันวันแรกปรากฎว่า ไท่ซู-เอกปริษฐิ์ หวู่ แชมป์ไต้หวัน กลาส ไท่ฟง โอเพ่น เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ประเดิมฟอร์มร้อนแรงหวด 7 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 64 ขึ้นนำร่วมกับ จองวู ฮัม มืออันดับ 38 คะแนนสะสมเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟเมอริต ที่ทำ 8 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว โดยมี ชาร์ลส์ พอร์ทเตอร์ โปรชาวอเมริกัน, เอดริค ชาน จากฟิลิปปินส์ และคีแรน วินเซนต์ จากซิมบับเว ตามมาที่อันดับ 3 ร่วมด้วยสกอร์คนละ 5 อันเดอร์พาร์ 66
เอกปริษฐิ์ โปรหนุ่มดาวรุ่งลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน วัย 27 ปี ซึ่งลงเล่นเอเชียน ทัวร์ เป็นปีที่สอง เผยหลังขึ้นนำวันแรกว่า “เป็นครั้งแรกที่เล่นสนามเซนโตซ่า แต่ผมเตรียมตัวมาค่อนข้างดี และพยายามทำเต็มที่ในแต่ละช็อต วันนี้โมเมนตั้มค่อนข้างดี มีหลุม 3 ที่พัตต์เบอร์ดี้ค่อนข้างไกล เลยไปเยอะ ก็ยังเซฟพาร์ได้ ทำให้โมเมนตัมกลับมาได้เบอร์ดี้ที่หลุม 4 และที่หลุม 6 เกือบเสียโบกี้ ก็ลากพาร์ยาวลง ทำให้วันนี้ไม่เสียโบกี้เลย เรื่องความหวังแน่นอนว่านักกีฬาทุกคนก็หวังจะเป็นแชมป์ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ก็ยังเหลืออีกสามวัน จะพยายามทำเต็มที่ให้ดีที่สุด แผนคือพยายามพอใจสิ่งที่ตัวเองมี ถ้าไม่ได้ตีไกลมากก็อาจจะต้องวางแผนเกมเซฟบางหลุม หลุมไหนบุกได้ก็บุก”
ขณะที่ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2019, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ แชมป์เอเชียน ทัวร์ 4 รายการ และ อติรุจ วินัยเจริญชัย ดีกรีสองแชมป์ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ หวดคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 68 เท่ากับ โฆเซ่ บัลเยสเตอร์ ผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟชาวสเปน อยู่ในกลุ่มอันดับ 13 ร่วม
ทางด้านนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น สาริศ สุวรรณรัตน์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ สองรายการ ตีเข้ามาเท่ากัน 1 อันเดอร์พาร์ 70 เท่ากับ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, ธาวิท พลไทย, อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ และ ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน ส่วน สดมภ์ แก้วกาญจนา แชมป์สิงคโปร์ โอเพ่น ปี 2022 และชลทิตย์ ชื่นบุญงาม ทำคนละอีเวนพาร์ 71