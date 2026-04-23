ฟีฟาไม่มีแผนเรียก "อิตาลี" ลุยบอลโลกแทน "อิหร่าน"

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ยืนยันไม่มีแผนตัดสิทธิ์ อิหร่าน แล้วเรียก อิตาลี เข้าร่วม ฟุตบอลโลก 2026 ตามข้อเรียกร้องของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
สถานะการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของ อิหร่าน ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากติดทำสงครามกับ สหรัฐอเมริกา และ อิสราเอล
ก่อนหน้า เปาโล ซามโปลลี ทูตพิเศษของ สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ ไฟแนนเชียล ไทม์ส "ผมยืนยันของชี้แนะ ทรัมป์ กับ อินฟานติโน ว่า อิตาลี สมควรได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกแทน อิหร่าน"
"ผมเกิดที่ประเทศอิตาลี และมันคงเป็นเหมือนความฝันที่ได้เห็น อัซซูรี ในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ ตามดีกรีแชมป์ 4 สมัย พวกเขาเหมาะสมสำหรับการแข่งขัน"
ฟีฟา ยังไม่แสดงความเห็นอย่างเป็นทางการ ตอบโต้บทสัมภาษณ์ของ ซามโปลลี แต่แถลงการณ์ของ จานนี อินฟานติโน ประธานองค์กร เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยืนกรานหนักแน่น "อิหร่าน จะเดินทางมาแข่งขันแน่นอน"
ไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานว่า แนวคิดของ ซามโปลลี เป็นการสลายความขัดแย้งระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับ อิตาลี หลัง จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรี อิตาลี ประณาม ทรัมป์ กรณีโจมตี สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ทางโซเชียล มีเดีย
ทีมของ เจนนาโร กัตตูโซ พลาดลุยฟุตบอลโลก สมัยที่ 3 ติดต่อกัน หลังแพ้ดวลจุดโทษ บอสเนีย แอนด์ เฮอร์เซโกวินา เกมเพลย์ออฟ โซนยุโรป เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา