ครั้งแรกในไทยจัดฟุตบอลสายคิวท์ เวิลด์ คาแรกเตอร์ คัพ 2026 แมตช์หยุดโลกมาสคอตไทย-ญี่ปุ่น

แฟนบอลเตรียมเสียงเชียร์ให้กระหึ่ม! ระเบิดศึก การแข่งขันฟุตบอลสายคิวท์ครั้งแรกในไทย “World Character Cup 2026” (เวิลด์ คาแรกเตอร์ คัพ 2026) แมตช์หยุดโลกที่น่าตื่นตะลึงของเหล่ามาสคอตไทย-ญี่ปุ่น ยกพล บุกสนาม “แพท สเตเดียม“ ในวันที่ 2 พ.ค.นี้
สร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการลูกหนังไทย ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อสนามฟุตบอลจะกลายเป็นสนามการแข่งขันแห่งรอยยิ้มในการแข่งขันฟุตบอล “World Character Cup 2026” (เวิลด์ คาแรกเตอร์ คัพ 2026)
การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการปะทะกันในเกมฟุตบอลครั้งประวัติศาสตร์ในแมตช์พิเศษ การแข่งขัน Character Football (คาแรกเตอร์ ฟุตบอล) ของเหล่าคาแรกเตอร์ชื่อดังจากไทยและญี่ปุ่น ในรูปแบบ Sportainment (สปอร์ตเทนเมนท์) เต็มขั้น
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังกันอย่างยิ่งใหญ่ระหว่าง โรงพยาบาลเครือพริ้นซ์ (PRINC Group พริ้นซ์ กรุ๊ป) กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย ปัจจุบันมี 19 แห่ง ใน 15 จังหวัด และ บริษัท บอลลูน อาร์ท จำกัด (Balloon Art) ผู้นำด้านการสร้างสรรค์อีเว้นต์-งานศิลปะบอลลูน และมาสคอตระดับประเทศ ที่พร้อมใจกันเนรมิตแมตช์ฟุตบอลสุดมหัศจรรย์นี้ให้เกิดขึ้นจริง
เปิดไลน์อัพนักเตะสายคิวท์ "World Character Cup 2026" (เวิลด์ คาแรกเตอร์ คัพ 2026) ที่ไม่ใช่แค่การแข่งขันฟุตบอลแต่คือการฟาดแข้งที่มีเกียรติยศความน่ารักเป็นเดิมพัน ระหว่าง 2 ทีมมาสคอตดัวจ่กไทยและญี่ปุ่น
ทีม Boonlon FC (บอลลูน เอฟซี) : นำทัพโดยเหล่าซูเปอร์สตาร์คาแรกเตอร์อย่าง ใจกล้า, คองกี้, จี๊ดจ๊าด และ แบริโอ้ พร้อมสู้ไม่ถอย
ทีม BalloonART Bangkok United (บอลลูน อาร์ท ยูไนเต็ด) : จัดหนักด้วยขุมกำลังสายแข็งอย่าง วู๊ฟ รันเนอร์, น้องลม, มังค์กี้ ฮีโร่ และไฮไลท์สำคัญคือนักแข่งตัวตึงนำเข้าจากแดนอาทิตย์อุทัย “น้องบิซแบร์” (Bizbear) หมีแดงจอมพลังจากประเทศญี่ปุ่น
“World Character Cup 2026” (เวิลด์ คาแรกเตอร์ คัพ 2026) เป็นการปะทะกันครั้งประวัติศาสตร์ในแมตช์พิเศษ ของเหล่าคาแรกเตอร์ ชื่อดังจากไทยและญี่ปุ่น การแข่งขันครั้งนึ้ จะมีขึ้นในช่วง Halftime Show (ฮาล์ฟ ไทม์ โชว์) พักครึ่งเวลาของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกระหว่าง สิงห์เจ้าท่า “การท่าเรือ เอฟซี”เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ปราสาทสายฟ้า “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 เริ่มแข่งเวลา 19.30 น.ที่ สนามแพท สเตเดียม (PAT Stadium)
สามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ 2 ช่องทาง www.kickoff.in.th/partners/port-fc เริ่มจำหน่าย ใน วันที่ 26 เมษายน 69 เป็นต้นไป และที่เคาท์เตอร์สนามแพท สเตเดี้ยม วันที่ 2 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.- 20.30 น.