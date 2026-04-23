“อรภา” คว้าทองแดงยูยิตสู ประเดิมเหรียญแรกกีฬาเอเชียนบีช 2026 ให้ทัพไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อรภา เสนาธรรม คว้าเหรียญทองแดง ซึ่งเป็นเหรียญแรกให้ทัพนักกีฬาไทย ในศึกเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ซานย่า ประเทศจีน หลังเอาชนะคู่แข่งฟิลิปปินส์ในรอบชิงทองแดง รุ่น 63 กก.หญิง เจ้าตัวดีใจคว้าเหรียญรางวัลได้อีกครั้ง ยันเตรียมกลับไปฟิตซ้อมทำร่างกาย เพื่อสู้ศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นต่อไป ด้านทีมวอลเลย์บอลชายหาดไทยโชว์เหนือคว้าชัยถ้วนหน้า

การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 "ซานย่า 2026" ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 23 เม.ย.69 นักกีฬาไทยมีลุ้นคว้าเหรียญทองแรกจากทีทยูยิตสู ซึ่งมีการชิงชัย 3 เหรียญทอง โดยผลปรากฎว่า มีเพียง อรภา เสนาธรรม ที่ผ่านไปถึงรอบชิงเหรียญทองแดงในรุ่นน้ำหนัก 63 กก.หญิง โดยในรอบ 16 คน สาวไทยเอาชนะ ทิฟฟานี่ มิน ฮุ่น โลว์ จากสิงคโปร์, รอบ 8 คนสุดท้าย แพ้ อเล็กซานเดรีย ลูอิส เอ็นริเกวซ จากฟิลิปปินส์ 0-50 และในรอบแก้ตัววามารถเอาชนะ คาลิม คาบาเอตาร์ จากมองโกเลีย

สำหรับรอบชิงเหรียญทองแดง อรภา ต้องเจอกับคู่แข่งจากฟิลิปปินส์ แอนเดรีย โลอิส เลโอ ผลปรากฎว่า อรนภา สามารถเอาชนะได้สำเร็จ 3-0 ทำให้คว้าเหรียญทองแดงมาครอง และเป็นเหรียญรางวัลแรกของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนบีชเกมส์อีกด้วย

อรนภา กล่าวหลังการแข่งขันว่า ดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนบีชเกมส์ได้อีกครั้ง หลังจากครั้งก่อนก็ทำได้ที่เวียดนาม แต่จริงๆก็เสียดายรอบ 8 คนสุดท้ายไปแพ้ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นนักกีฬาใหม่ที่ฝึกซ้อมอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ทำให้ไม่รู้ฟอร์มกัน อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ตนก็จะกลับไปฝึกซ้อม ฟิตให้มากขึ้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับเอเชี่ยนเกมส์ที่ญี่ปุ่นต่อไป

ด้านผลงานของนักกีฬายูยิตสูไทยคนอื่นๆ มีดังนี้ รุ่นน้ำหนัก 63 กก.หญิง รอบ 16 คน มาเรีย เอลิสซาเว็ต ค๊อกโคเลียว แพ้ ลี ยอนจี จากเกาหลีใต้ 0-3, รุ่นน้ำหนัก 52 กก.หญิง มิยู ซูซุกิ รอบ 32 คน ชนะ ชมมานี มานีสาย จากลาว 50-0, รอบ 16 คน แพ้ เจนน่า ไคล่า นาโปลิส จากฟิลิปปินส์ 2-4 , ณัฐชยา สุกัน รอบ 16 คน ชนะ โตล์โกเนีย นูร์ลาโนว่า จากเคอร์กิสถาน 50-0, รอบ 8 คนสุดท้าย แพ้ เฮสซ่า อัลชามซี จากสหรัฐอาหรับอิมิเรตต์ 0-50, รอบแก้ตัว แพ้ ชิเบ็ค กูลัมเบโตว่า จากคาซัคสถาน 0-50

รุ่นน้ำหนัก 62 กก.ชาย สุวิจักขณ์ ขุนทอง รอบ 32 คน ชนะ ฮาซซัน โบอิมูโรดอฟ จากทาจิกิสถาน 2-0, รอบ 16 คน ชนะ ซานติโน่ ลูอิส ลูซูริเอก้า จากฟิลิปปินส์ 2-0, รอบ 8 คนสุดท้าย แพ้ มันเซอร์ คาบิบูลล์ล่า จากคาซัคสถาน 2-10, รอบแก้ตัว แพ้ โมฮัมเหม็ด อาจาจ์ จากปาเลสไตน์, ณภัธ มาธุพันธ์ รอบ 32 คน แพ้ ชอย ฮยอน มยอง จากเกาหลีใต้

ส่วนวอลเลย์บอลชายหาด รอบพบกันหมดกลุ่ม ทีมนักตบไทยต่างคว้าชัยทั้งทีมชาย-ทีมหญิง โดยทีมชาย กลุ่มเอฟ บัลลือ นาคประคอง กับ ปรวิทย์ เตาวะโต พบกับ มาเลเซีย ที่มี อิซม่า ฮาซิค กับ หยง เจิน ผลปรากฎว่า คู่ชายหาดไทยโชว์ฟอร์มเหนือชั้นกว่าสามารถเอาชนะไปได้สบาย 2-0 เซต 21-6, 21-10, กลุ่ม อี เนติธร มุณีกุล กับ วชิรวิชญ์ หมวดผา ชนะ โฮ จองเต็ค กับ เบ ซังบิน จากเกาหลีใต้ 2-0 เซต 21-9, 21-14 ด้านทีมหญิง สาย เอฟ สลิลดา มุงคล กับ พัชราพร สีหะวงศ์ สามารถเอาชนะ ซาบิน่า คาทัน กับ ทัคฟิย่า อัคเตอร์ จากบังกลาเทศ 2-0 เซต 21-9, 21-5

บัลลือ กับ ปรวิทย์ กล่าวว่า เพิ่งมาแข่งเอเชียนบีชเกมส์ครั้งแรก แต่ก็คุ้นเคยกับคู่แข่งกันดีเพราะเจอกันตามสนามแข่งต่างๆอยู่บ้าง ในนัดแรกที่ลงก็ยังต้องปรับตัวกับทรายที่นี่ค่อนข้างละเอียดและไม่แน่นมากทำให้จังหวะการเคลื่อนตัวยังไม่ดีเท่าไหร่ ส่วนเป้าหมายก็ยังหวังจะคว้าเหรียญรางวัลไปฝากแฟนกีฬาชาวไทย ซึ่งคู่แข่งที่น่ากลัวก็เป็นคู่การ์ต้า ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ครั้งล่าสุด เป็นไปได้ขอไปเจอกันรอบลึกๆเลย

ด้านกาบัดดี้ ทีมหญิง สาวไทย ลงแข่งนัดแรกพบ บังกลาเทศ ซึ่งนักกีฬาไทยพยายามช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป 34-51 คะแนน

นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ต้องชื่นชมการจัดการแข่งขันของเจ้าภาพจีนในครั้งนี้ว่า โดยรวมถือว่าจีนทำได้ดีมีเสียงชื่นชมจากทุกชาติ อย่างพิธีเปิดที่ผ่านมาก็เรียบง่ายกระทัดรัด นักกีฬาไม่ต้องเสียเวลารอนาน การดูแลนักกีฬาในหมู่บ้านนักกีฬาก็จัดไว้ค่อนข้างดี ทุกสนามก็มีการจัดเตรียมและให้การดูแลไว้ค่อนข้าง นักกีฬามีความพอใจทั้งที่พักและอาหาร
