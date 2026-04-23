“รัชนก” หนุนแบดมินตันใช้ระบบ 15 แต้ม ชี้ช่วยเซฟนักกีฬา-ทำให้เกมสนุก

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันวัย 31 ปี มือ 7 ของโลก ยอมรับว่า ในความเห็นส่วนตัว ตนเองอยากให้แบดมินตันโลก ปรับติกามาใช้เกมละ 15 คะแนน แทนเกมละ 21 คะแนน ที่ใช้อยู่
“เมย์” เผยว่า สำหรับตน ถ้าเล่นเกมละ 15 แต้ม น่าจะเข้ากับสไตล์ของตนเอง เพราะตนเองเป็นนักกีฬาที่เล่นสไตล์บุกอยู่แล้ว ซึ่งการปรับมาเล่น 15 คะแนนก็จะเข้ากับนักกีฬาที่เล่นสไตล์บุก
“ถ้าหากมีการโหวตออกมาให้ปรับมาใช้ 15 คะแนนต่อเกมจริง ก็คิดว่านักกีฬาทุกคนต้องปรับให้ได้ ซึ่งส่วนตัวก็มองว่าน่าจะทำให้การแข่งขันนั้นตื่นเต้นขึ้น“
ทั้งนี้ในการแข่งขันเพื่อชาติในศึกชิงแชมป์โลก ประเภททีม "โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2026" ที่เดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 3 พ.ค.นี้ ซึ่งทีมไทยส่งนักกีฬาทีมชายและหญิงเข้าร่วมแข่งขันด้วย จะมีการประชุมใหญ่ BWF เพื่อลงมติ เปลี่ยนระบบนับคะแนนเป็น ชนะ 2 ใน 3 เกม (เกมละ 15 คะแนน) ด้วย ซึ่งเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและถนอมร่างกายนักกีฬา โดยการประชุมโหวตจะมีขึ้นในวันที่ 25 เม.ย.นี้