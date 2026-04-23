"พิสตันส์" ตีเจ๊า 1-1 หยุดสถิติคาบ้าน 11 เกมรวด

ดีทรอยต์ พิสตันส์ หยุดสถิติแพ้คาบ้านติดต่อกันนานสุดของบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ เอาชนะ ออร์แลนโด แมจิก ขาดลอย 98-83 ที่สนามลิตเติล ซีซาร์ส อารีนา วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน ตามเวลาไทย
พิสตันส์ พ่ายเกมเหย้า 11 เกมรวด เฉพาะโพสต์ซีซัน เริ่มตั้งแต่ปี 2008
ดีทรอยต์ ทีมวางอันดับ 1 สายตะวันออก เปลี่ยนรูปเกมที่ก้ำกึ่งสูสี เสมอกัน 46-46 หลังหมดครึ่งแรก ไล่ต้อน 38-16 เฉพาะควอเตอร์ 3 ตีเสมอ 1-1 เกม (แข่งระบบ 4 ใน 7 เกม)
เคด คันนิงแฮม การ์ดความหวัง พิสตันส์ เหมา 27 แต้ม 6 รีบาวน์ด 11 แอสซิสต์ ผิดกับเกมที่ 1 ซึ่งแบกทีม 39 แต้ม แบบไม่มีตัวสนับสนุน โดยมีเพื่อนร่วมทีม 5 คน ทำสกอร์อย่างน้อย 10 แต้ม
ขณะที่ แมจิก ได้ เจเลน ซักก์ส สกอร์ 19 แต้ม เปาโล บันเคโร บวกเพิ่ม 18 แต้ม โดยทั้งคู่ยิงฟิลด์โกลพลาดรวมกัน 14 จาก 25 ลูก ฟรานซ์ วากเนอร์ กับ เดสมอนด์ เบน ซัดคนละ 12 แต้ม
เกม 3 จะย้ายมาแข่งกันต่อ ที่เมืองออร์แลนโด วันที่ 26 เม.ย. (ไทย)
ผลบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ 2026 รอบแรก
สายตะวันตก
ฟีนิกซ์ ซันส์ แพ้ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ 107-120 (โอกลาโฮมา ซิตี ขึ้นนำ 2-0 เกม)