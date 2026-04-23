"จอห์นสัน" ซิวสำรองยอดเยี่ยม ทำสกอร์ทะลุ 1,000 คนแรก

เคลดอน จอห์นสัน ฟอร์เวิร์ด ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส คว้ารางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ประจำฤดูกาลปกติ 2025-26 ตามการประกาศผลเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น
จอห์นสัน เป็นผู้เล่นสำรอง สเปอร์ส คนแรก ทำคะแนนอย่างน้อย 1,000 แต้ม เฉพาะ 1 ฤดูกาล (1,081 แต้ม) และเป็นสำรองยอดเยี่ยมคนที่ 2 ของแฟรนไชส์ ต่อจาก มานู จิโนบิลี การ์ดอาร์เจนไตน์ ปี 2008
ขุนพลทีมชาติสหรัฐอเมริกา ชุดเหรียญทองโอลิมปิก 2020 ได้รับเสียงโหวตเป็นอันดับ 1 รวม 63 เสียง คิดเป็น 404 คะแนน ตามด้วย ไฮเม ฮาเควซ จาก ไมอามี ฮีต ได้รับเสียงโหวตเป็นอันดับ 1 รวม 34 เสียง คิดเป็น 331 คะแนน และอันดับ 3 ทิม ฮาร์ดอเวย์ จูเนียร์ 45 คะแนน
NBA ประกาศรางวัลลำดับที่ 3 นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา (20 เม.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น ได้แก่ วิคเตอร์ เวมบานยามา คว้าป้องกันยอดเยี่ยมแบบเอกฉันท์ และ "เอสจีเอ" เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ การ์ด โอกลาโอมา ซิตี ธันเดอร์ คว้ารางวัลผู้เล่นทำคะแนนตัดสินเกมยอดเยี่ยม (Clutch Player of the Year)