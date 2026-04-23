เชลซีปลด "โรซีเนียร์" คุมทีมแย่สุดรอบ 114 ปี

เชลซี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ปลด เลียม โรซีเนียร์ กุนซือ เรียบร้อยแล้ว ด้วยเวลาไม่ถึง 4 เดือนของสัญญา 6 ปีครึ่ง
"เดอะ บลูส์" แพ้ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน ยับเยิน 0-3 ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ คืนวันอังคาร (21 เม.ย.) ต่อหน้าต่อตาผู้บริหาร อาทิ เบห์ดัด เอ็กห์บาลี, พอล วินสแตนลีย์, โจ ชิลด์ส และ ลอเรนซ์ สจวร์ต ที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์
อนาคตของ โรซีเนียร์ สั่นคลอนทันที เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (22 เม.ย.) โดยนักเตะขาใหญ่ในห้องแต่งตัว หมดความเชื่อมั่นต่อโค้ช หลังการตัดสินใจทางแท็คติกที่ถูกกังขา
กระทั่งผู้บริหาร "สิงโตน้ำเงินคราม" ตัดสินเด็ดขาดว่าถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลง หลังปราชัย 5 เกมติดแบบยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ครั้งแรกรอบ 114 ปี
แถลงการณ์ของ "สิงห์บลูส์" ระบุ "วันนี้ (22 เม.ย.) สโมสรฟุตบอล เชลซี แยกทางกับ เลียม โรซีเนียร์ เฮดโค้ช ในฐานะตัวแทนทุกคนของสโมสร เราขอขอบคุณ เลียม และสตาฟฟ์ของเขา สำหรับความทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่รับใช้สโมสร"
นอกจากนี้สโมสรยังประกาศแต่งตั้ง คาลัม แม็คฟาร์เลน คุมทีมจนจบฤดูกาล 2025-26