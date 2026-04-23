ลูกเด้งชวนวัยเก๋าร่วม World Table Tennis Day

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรม World Table Tennis Day 2026 (วันเทเบิลเทนนิสโลก) ภายใต้คอนเซป “Better Aging with Table Tennis” เทเบิลเทนนิสเพื่อการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวันที่ 23 เมษายนนี้ ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ชั้น 4 (บริเวณด้านหน้าสนามแข่งขัน ชิงแชมป์สโมสรแห่งประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนวัยกลางคนและผู้สูงอายุผ่านกีฬาเทเบิลเทนนิส
กิจกรรมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสในรูปแบบ สันทนาการที่มีโครงสร้าง เพื่อพัฒนา “ครบ 3 มิติ” ได้แก่ สุขภาพใจ (mental well-being) การกระตุ้นสมองและความจำ (cognitive health & memory) และการตอบสนองการเคลื่อนไหว (neuromotor responsiveness) โดยออกแบบให้สนุก ปลอดภัย และเหมาะกับทุกระดับทักษะ
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Stations Rotation 5 ฐาน หมุนเวียนเป็นรอบ ได้แก่ Relay Race เกมผลัดเสริมการทรงตัวและการประสานงานมือ–ตา, Obstacle Course Dribble เดาะลูกผ่านด่าน ฝึกสมาธิและความคล่องตัว, Trivia Targets ตีให้โดนเป้าหมายและตอบคำถาม ส่งเสริมการเรียนรู้และการคิด, Jump–Squat, Confusion เกมคำสั่งชวนสับสน ฝึกสมาธิและการตัดสินใจ, Color Memory Target เกมจำตำแหน่งสีแล้วตีให้ถูกจุด กระตุ้นความจำและความแม่นยำ
สมาคมฯ เปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน อายุ 40–65 ปี โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับ เสื้อกิจกรรมวันเทเบิลเทนนิสโลก, ไม้เทเบิลเทนนิสระดับเริ่มต้น และ ลูกเทเบิลเทนนิส ฟรี ทั้งนี้ภายในงานมีระบบ สะสมคะแนนจากแต่ละฐานกิจกรรม เพื่อมอบรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสะสมสูงสุด อันดับ 1–3 ซึ่งจะได้รับรางวัล เป็นเสื้อทีมชาติไทยรุ่นล่าสุด
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันเทเบิลเทนนิสโลก 2026 เพื่อร่วมสร้างสังคมที่แข็งแรงทั้งกายและใจ และสนับสนุนการสูงวัยอย่างมีคุณภาพผ่านกีฬาเทเบิลเทนนิส