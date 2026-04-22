“เอฟวัน” กด “ไฟว์” ขาดกระจุย 4-0 ลิ่วตัดเชือก “เอฟ สากล” สอยคิวขอนแก่นคัพ

การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต 2026 "I-EA-T ขอนแก่นคัพ" สนาม 2 รอบสุดท้าย ที่โรงแรม ราชาวดี แอร์พอร์ต จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 เม.ย.69 เข้าสู่วันที่สี่ของการชิงชัย โดยเป็นการแข่งขันในรอบ 8 คนสุดท้าย แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม คู่แรกเป็นการประลองระหว่าง "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู จอมคิวมืออันดับ 20 ของโลก เจ้าของแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น เมื่อเดือนที่แล้ว ลงเจอ "ไฟว์ นครนายก"บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล อดีตแชมป์เยาวชนโลก
เกมนี้เปิดมาเฟรมแรก ทั้งฝ่ายสงเปิดหน้าแลกกันทันที เอฟวัน ระเบิดคิวสุดคมกดไม้เดียวทำเซ็นจูรี่เบรค 115 แต้ม รับรางวัลอัดฉีด 10,000 บาท ขึ้นนำ 1-0 เฟรม จากนั้นเฟรมที่เหลือ ไฟว์ พยายามตบสู้ แต่ผิดพลาดบ่อย ทำให้ เอฟ ได้ตบสบายจนสามารถปิดเกมไปขาดลอย 4-0 เฟรม 115-13, 85-41, 68-48, 84-50 ผ่านเข้าสู่รอบรองขนะเลิศไปพบกับ "เอฟ สากล" สงขลา จริงจิตร อดีตแชมป์ประเทศไทย ที่โชว์ฟอร์ดสุดร้อนแรง กดเซ็นจูรี่เบรค 142 แต้มนำเบรคสูงสุด พร้อมกับสอย "เป๊ก ราชบุรี "วินัย ทองราย ไปสนุกมือ 4-1 เฟรม 97-22,54-70, 74-43,58-57,142-0
ขณะที่อีกคู่ระหว่าง "ตั้ม แมวน้ำ "เอกรัฐ ธนานนท์ นักสนุกเกอร์มากประสบการณ์ ลงเจอ "เป้ อคาเดมี่" ฤทธิชัย ฉิมพานัง เจ้าของแชมป์เยาวชนประเทศไทยสดๆร้อนๆ โดยเกมนี้ 4 เฟรมแรกสู้กันอย่างสูสี เสมอกัน 2-2เฟรม ก่อนที่ เป้ จะพลาดลูกง่ายให้ ตั้ม แมวน้ำ ไล่ทิ่มชนะ 2 เฟรมรวด จบเกม เอกรัฐ เอาชนะไปได้ 4-2 เฟรม 1-90,94-30,86-24,1-75,67-32,72-5 ทะลุตัดเชือกเจอ "นุ้ก สงขลา" กฤษณัส เลิศสัตยาทร