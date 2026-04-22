“ไหม” อดีตนักหวดเยาวชนไทยบุกทำเนียบกระทบไหล่ “ทรัมป์” หลังพาม.จอร์เจียซิวแชมป์ NCAA

“ไหม” ณภัทร นิรันดร อดีตนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ได้รับโอกาสดี เมื่อถูกเชิญเข้าทำเนียบขาว เพื่อพบกับ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา แบบใกล้ชิด หลังช่วยให้ทีมเทนนิสมหาวิทยาลัยคว้าแชมป์รายการใหญ่ระดับประเทศ
“ไหม” ณภัทร อดีตนักเทนนิเยาวชนทีมชาติไทย ซึ่งเคยก้าวขึ้นไปรั้งมืออันดับ 20 ของโลกในระดับเยาวชน ก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มหาวิทยาลัย เดอะ ยูนิเวอร์ซิตี ออฟ จอเจียร์ ด้วยโควตาทุนนักกีฬาเทนนิสเต็มตัว ตั้งแต่ปี 2022 โดยเจ้าตัวรับใช้สถาบันตลอดระยะเวลา 4 ปี ก่อนจะมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมเทนนิสหญิงของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จต่อเนื่อง ด้วยการคว้าแชมป์ของประเทศและชนะระดับภูมิภาค 3 ปีติดต่อกัน
โดยเฉพาะในปี 2025 “ไหม” และทีมช่วยกันทำผลงาน คว้าแชมป์ NCAA Division1 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ล่าสุด “ไหม” และทีมได้รับเชิญเข้าไปที่ทำเนียบขาว เพื่อรับการยกย่อง จาก โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน อย่างใกล้ชิด พร้อมกับมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ออกอากาศไปทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของนักเรียน-นักกีฬา ในสหรัฐฯ
ด้านเป้าหมายของ “ไหม ณภัทร” ต่อจากนี้ตัดสินใจไม่เดินหน้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ แต่จะหันมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับธนาคาร UBS สาขา headquarter ในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารด้านลงทุนการเงินที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลก ตามสายที่เรียนจบซึ่งเจ้าตัวเรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ วิชาเอกการเงิน
สำหรับ ไหม ณภัทร นิรันดร เป็นลูกสาวของ ยีน" พิมพิสมัย กันสุทธิ อดีตนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทย และมีน้องชาย 1 คน "ต้นไม้" ธนภัทร นิรันดร ซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ที่ มหาวิทยาลัย ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ฟลอริด้า ในโควตาทุนนักกีฬาเทนนิสเต็มตัวเช่นกัน