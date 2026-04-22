ยกเหล็กเดินเครื่องจัดอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติขั้นสูงต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่โรงแรมเมดิสัน แบงคอก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นสูง ประจำปี 2569 โดยถือเป็นการจัดต่อเนื่องวันที่ 3 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะให้ผู้ฝึกสอน
ในช่วงครึ่งวันเช้า เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่และข้อต่อ โดยนายสุนันต์ ระฆังทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายและการออกแบบโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพร่างกายนักกีฬา
จากนั้นในช่วงบ่าย รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการดูแลนักกีฬา
อนึ่ง การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นสูง ประจำปี 2569 จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ วันที่ 24 เมษายน 2569 โรงแรมเมดิสัน แบงคอก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ