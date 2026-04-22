“โรจด์ เมืองครุธ” นั่งนายกเอ็กซ์ตรีมฯ วางเป้าลุยโอลิมปิก 2028

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย มีมติเอกฉันท์เลือก “โรจด์ เมืองครุธ” ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระ 4 ปี (พ.ศ.2569-2573) ประกาศเดินหน้าผลักดันนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยสู่เวทีระดับโลก
โรจด์ เมืองครุธ นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เผยว่า “กีฬาเอ็กซ์ตรีมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและถูกบรรจุในหลายรายการแข่งขันสำคัญของโลก ที่ผ่านมานักกีฬาของไทยสามารถทำผลงานได้ดีทั้งในระดับเอเซียและระดับโลก รวมทั้งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดการแข่งขันหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์เอเชีย และชิงแชมป์โลก แสดงให้เห็นว่านักกีฬาของไทย และสมาคมฯ เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับนานาชาติ”
“จากนี้สมาคมฯ จะยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสานต่อความสำเร็จ โดยเฉพาะการผลักดันนักกีฬาไทยให้คว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ณ นครลอสแอนเจลิส และเป้าหมายใหญ่ในการคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น”
พร้อมกันนี้ นายกสมาคมฯ ยังวางแผนส่งนักกีฬาสเกตบอร์ดบอร์ดไทยเข้าร่วมแข่งขันรายการสำคัญในต่างประเทศอย่างน้อย 5 รายการในปีนี้ เพื่อเก็บคะแนนล่าโควต้าโอลิมปิกเกมส์ 2028 โดย “เอสที” วารีรยา สุขเกษม ปัจจุบันอยู่อันดับ 16 ของโลก ประเภทสตรีทหญิง เตรียมประเดิมศึกเวิลด์คัพ ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลีเดือนมิถุนายนนี้