เกิน 4 กก.ไม่เป็นปัญหา “ซ้อเอ๋” มั่นใจ “รถถัง” ลดน้ำหนักทัน ไม่ตกตาชั่งก่อนดวล “ทาเครุ”

ซ้อเอ๋ จิตรเมืองนนท์ สั่งลุย มั่นใจ “รถถัง” ที่น้ำหนักเกินพิกัดอยู่ 4 กก.ไม่เป็นปัญหา ลดทันแน่นอน ก่อนขึ้นสังเวียนดวล ทาเครุ เซกาวา ซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่น 29 เม.ย.นี้
โดย “ซ้อเอ๋” หัวหน้าค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ได้แชร์คลิป รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดมวยชาวไทย ที่กำลังฟิตซ้อม ทำน้ำหนัก พร้อมใส่แคปชั่นว่า “พรุ่งนี้บินแล้วน้ำหนักไม่มีปัญหาแน่นอน”
สำหรับไฟต์ดังกล่าวจะจัดขึ้น ที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 29 เมษายน ซึ่งเริ่มการแข่งขันเวลา 12.30 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นต้นไป โดย รถถัง และทีมงานมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทย มุ่งหน้าไปยังประเทศญี่ปุ่น 23 เม.ย.นี้
ทั้งนี้ รถถัง และ ทาเครุ เคยพบกันมาแล้วเมื่อเดือนมี.ค.2025 ก่อนจะเป็นรถถัง ที่เอาชนะน็อคไปได้ในการแข่งขันยกแรก ซึ่งไฟต์นี้ ทาเครุ หมายมั้นปั้นมือจะเอาคืน รถถัง และหวังปิดฉากเส้นทางการชกอาชีพของตัวเองอย่างสวยงามต่อหน้าแฟนๆชาวญี่ปุ่นให้ได้