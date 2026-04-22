“สไนล์” รับผิดขอโทษ “บุญมี” ดราม่าวันสงกรานต์ ก่อนดวล 1-1 บนเวทีมวยไทย 23 เม.ย.นี้

บุญมี แคนนาบิส เจอคู่กรณี สไนล์ ลักเปิด ครั้งแรก นับตั้งแต่ถูกทำร้ายในงานสงกรานต์ ที่ราชบุรี
ทั้งนี้ เฟซบุ๊ค ทนายโจ้ ราชบุรี ได้โพสต์ยืนยัน สไนล์ หนุ่มเลือดร้อนต่อยคู่กรณี ยอมรับผิด มอบพาดขอขมา “บุญมี” ถือว่าจบสวยตามวิธีลูกผู้ชาย
ทนายโจ้ฯ โพสต์ยัน ฝ่ายที่กระทำยอมรับผิดพลาดและเข้าสู่กระบวนการเยียวยา ส่วนในด้านคดีความสามารถพูดคุยและตกลงกันได้ตามกฎหมาย
ทนายโจ้ฯ ยังระบุด้วยว่า หากวัยรุ่นข้องใจ อยากประลองกำลัง ควรไปเจอกันบนเวทีภายใต้กติกาและกรรมการที่เหมาะสม
ส่วนไฟต์จริงมีแน่ที่แฟนๆอยากเห็นมีแน่ โดย บุญมี และ สไนล์ เตรียมชกกัน 1-1 ในกติกามวยไทย คาดเชือก ที่ค่ายมวยพชรยิมส์ จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 23 เม.ย.นี้ เวลา 19.00 น.
