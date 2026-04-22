ทัพโปรหนุ่มไทยพร้อมลุยศึก สิงคโปร์ โอเพ่นฯ ชิงตั๋วลุย ดิ โอเพ่น

ทัพโปรหนุ่มไทย 24 คน พร้อมลงสู้ศึก “สิงคโปร์ โอเพ่น พรีเซนเต็ดบาย เดอะ บิสซิเนส ไทม์ส” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท ประชันเหล่านักกอล์ฟฝีมือดีของเอเชียน ทัวร์ และผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟ ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะเปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายนนี้
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ เดอะ บิสซิเนส ไทม์ส จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ รายการที่สองของปี “สิงคโปร์ โอเพ่น พรีเซนเต็ดบาย เดอะ บิสซิเนส ไทม์ส” และเป็นรายการที่สี่ของเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2026 ณ สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส ระยะ 7,411 หลา พาร์ 71 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายนนี้ มีเหล่านักกอล์ฟแถวหน้าของทัวร์และผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟรวม 144 คน ลงแข่งขัน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 11.5 ล้านบาท นอกจากนี้ผู้เล่นที่จบในสองอันดับแรกจะได้สิทธิไปแข่งขันศึกเมเจอร์รายการ ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 154 ที่สนามรอยัล เบิร์กเดล ประเทศอังกฤษ เดือนกรกฎาคมต่อไป
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมาเป็นรอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย โฆเซ่ บัลเยสเตอร์ ผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟชาวสเปน, อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2019, นิกคลอส เชียม แชมป์จากเอเชียน ดีเวลล็อปเมนท์ ทัวร์ ชาวสิงคโปร์, ทราวิส สมิธ แชมป์อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ เจแปน จากออสเตรเลีย ร่วมแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันเปิดฉากดวลรอบแรกในวันรุ่งขึ้น
สำหรับผู้เล่นชาวไทยลงแข่งขัน 24 คน นำโดยสองนักกอล์ฟที่เคยคว้าแชมป์สิงคโปร์ โอเพ่น ที่สนามแห่งนี้อย่าง โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตแชมป์ปี 2019 และ โปรเพชร-สดมภ์ แก้วกาญจนา แชมป์ปี 2022 รวมถึงมือท็อปของเอเชียน ทัวร์ อาทิ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย และ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 4 รายการ, รฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์ 3 รายการ, แดนไท บุญมา และ สาริศ สุวรรณรัตน์ แชมป์คนละ 2 รายการ
อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ เผยว่า “ผมออกตัวช้าไปนิดตั้งแต่เปิดฤดูกาล ตั้งแต่เล่นมายังไม่มีแมทช์ที่ผมรู้สึกว่าทำได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น รู้สึกดีใจที่ทางทัวร์นำรายการ สิงคโปร์ โอเพ่น กลับมาเล่นที่สนามนี้ เพราะเป็นสนามที่แม้จะผ่านไปกี่ปีก็ยังเข้าทางผมอยู่ ยังเห็นช็อตที่ยังชอบอยู่ แต่เรื่องการเป็นแชมป์ก็อยู่ที่จังหวะและดวงด้วย ก็จะพยายามเต็มที่ ทำให้ดีที่สุด และหวังว่าสัปดาห์นี้จะทำได้ดีพอที่จะได้แชมป์”
ทางด้าน สดมภ์ แก้วกาญจนา ซึ่งคว้าแชมป์สิงคโปร์ โอเพ่น ในปี 2022 ทำให้ได้สิทธิเล่น ดิ โอเพ่น ที่เซนต์แอนดรูว์ส และสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักกอล์ฟชาวไทยที่ทำผลงานดีสุดในเมเจอร์รายการนี้ที่อันดับ 11 ร่วม เจ้าตัวกล่าวว่า “หนึ่งสิ่งที่ยากที่สุดของสนามนี้คือการตีให้เข้าไปใกล้หลุม แต่แฟร์เวย์แคบ ดังนั้นต้องเล่นให้ดีจริงๆ ส่วนฟอร์มของตัวเองตอนนี้ถือว่าใช้ได้ มีปรับจังหวะแบ็คสวิงเล็กน้อย ก็รู้สึกดีขึ้น แต่ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อให้คุ้นเต็มที่ ถ้าผมทำได้แบบนี้ในสัปดาห์นี้ คิดว่าน่าจะมีโอกาส แต่ผมไม่อยากโฟกัสกับผลงานให้มากเกินไป”