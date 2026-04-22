รุกกี้ "ซิกเซอร์ส" กด 30-10 คนแรกรอบ 28 ปี ตีเจ๊าเซลติกส์ 1-1

ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส เอาชนะ บอสตัน เซลติกส์ 111-97 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบแรก สายตะวันออก ที่สนามทีดี การ์เดน วันพุธที่ 22 เมษายน ตีเสมอซีรีส์ 1-1 เกม
เกมนี้ วี.เจ. เอดจ์คัมบ์ ฝืนอาการบาดเจ็บล้มหงายหลังกระแทกพื้นช่วงต้นเกม กด 30 แต้ม 10 รีบาวน์ด กลายเป็นรุกกี้คนแรกทำสกอร์อย่างน้อย 30 แต้ม 10 รีบาวน์ด เฉพาะ 1 เกมเพลย์ออฟ นับตั้งแต่ ทิม ดันแคน ของ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ทำไว้วันที่ 5 พฤษภาคม 1998
เซลติกส์ ลดช่องว่าง 7 แต้ม ตั้งแต่เริ่มควอเตอร์ 4 เหลือ 89-91 แต่ถูกรัน 0-11 ตามหลัง 89-102 เหลือเวลา 4 นาทีเศษ จึงเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงออกทั้งหมด ขณะเหลือเวลาประมาณ 1 นาที
เจย์เลน บราวน์ การ์ด เซลติกส์ แบกทีม 36 แต้ม และ เจย์สัน เททัม บวกเพิ่ม 19 แต้ม 14 รีบาวน์ด 9 แอสซิสต์
เกม 3 จะย้ายไปแขงขันต่อที่เมืองฟิลาเดลเฟีย วันเสาร์ที่ 25 เม.ย. (ไทย)
ผลบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ 2026 รอบแรก
สายตะวันตก
ปอร์ตแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส ชนะ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส 106-103 (เสมอกัน 1-1 เกม)
ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ แพ้ แอลเอ เลเกอร์ส 94-101 (เลเกอร์ส ขึ้นนำ 2-0 เกม)