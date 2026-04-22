“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ตั้งเป้ายกระดับผลงาน ไล่ล่าโพเดียม รุกกีส์ คัพ สนามแรกที่เฮเรซ

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” วางรากฐานและผลักดันนักแข่งระดับเยาวชนของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก โดย “ไทยฮอนด้า” ยังคงให้โอกาสสนับสนุนนักแข่งไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาทักษะในการแข่งขันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
ฤดูกาล 2026 นี้ "ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 ยังคงได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ และ เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยจะเริ่มประเดิมสนามในรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ เฮเรซ ราวด์ ณ เซอร์กิโต เด เฮเรซ – อังเคล นีเอโต ประเทศสเปนระหว่างวันที่ 24-26 เมษายนนี้
สำหรับรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ เป็นการแข่งขันที่เน้นตัดสินผลแพ้ชนะด้วยฝีมือและทักษะของนักแข่งเป็นหลักเนื่องจากทุกคนจะได้รับรถในสเปคเดียวกัน โดยในฤดูกาลที่ผ่านมา "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ทำผลงานจากการแข่งขันรายการดังกล่าวทั้งหมด 7 สนามรวม 14 เรซ เก็บคะแนนสะสมได้ 58 คะแนน จบฤดูกาลด้วยอันดับที่ 15 จากนักแข่งทั้งหมดถึง 26 คน
ด้านความพร้อมของ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” นั้น ล่าสุดนักแข่งดาวรุ่งไทยได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศสเปนเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับพัฒนาฝีมือและสร้างผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้
“ผมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตามโปรแกรมของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ครับ ทั้งโภชนาการ คุมน้ำหนัก และสร้างกล้ามเนื้อ ตั้งแต่อยู่ที่ไทย ส่วนตอนนี้ก็มาเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่สเปน ฤดูกาลนี้ผมตั้งใจจะทำผลงานได้ดีขึ้น และหากมีโอกาสผมจะพยายามคว้าโพเดียมมาให้ได้ครับ”
รายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 มีกำหนดการแข่งขันทั้งหมด 7 สนาม 6 ประเทศ ประกอบด้วย เฮเรซ ประเทศสเปน (24-26 เมษายน) , เลอ ม็องส์ ประเทศฝรั่งเศส (8-10 พฤษภาคม) , มูเจลโล ประเทศอิตาลี (29-31 พฤษภาคม), อัสเซน ประเทศเนเธอร์แลนด์ (26-28 มิถุนายน), ซัคเซนริง ประเทศเยอรมนี (10-12 กรกฎาคม) , มิซาโน ประเทศอิตาลี (11-13 กันยายน) และปิดท้ายที่เรดบูลริง ประเทศออสเตรีย (18-20 กันยายน)
