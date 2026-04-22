ยิมนาสติกทำบุญแคมป์ทีมชาติ เสริมขวัญกำลังใจก่อนล่าเหรียญระดับนานาชาติและเอเชียนเกมส์

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ทำบุญใหญ่แคมป์เก็บตัวฉลองปีใหม่ไทย นิมนต์พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนลงมือสร้างผลงานในระดับนานาชาติตลอดทั้งปี ขณะที่ เอเชียนเกมส์ ยังมั่นใจได้ตั๋วและซิวเหรียญกลับมาฝากชาวไทย
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี ประธานสโมสรจินตนายิมนาสติก ร่วมกันเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติ ในซอยเพชรเกษม 81 โดยมีคณะกรรมการบริหาร, สต๊าฟฟ์ผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่ทีม และ นักกีฬา รวมถึงผู้ปกครองนักกีฬา ร่วมในพิธีอย่างอบอุ่น
น.ต.ศรายุทธ กล่าวว่า การทำบุญแคมป์เก็บตัว เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง กำหนดมีขึ้นในเดือนเมษายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นปีใหม่ของไทย ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์รับถวายภัตราหารเพล รับสังฆทาน สร้างสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับ ผู้บริหาร , นักกีฬา ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ทำให้รู้สึกชื่นชมในความมีน้ำใจ ในความรัก ความสามัคคี ทกำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวยิมนาสติกไทยมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำการฝึกซ้อมกันตามโปรแกรมเหมือนเช่นทุกปี
น.ต.ศรายุทธ ยังได้เปิดเผยอีกด้วยว่า ปีนี้ทุกคนต้องซ้อมหนักกว่าเดิม เพราะมีโปรแกรมรออยู่ข้างหน้าหลายรายการ นักกีฬาส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกับที่สร้างผลงานคว้า 6 เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ แต่ปัญหาคือ การคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ เป็นงานที่หนักกว่า อย่างไรก็ตามส่วนตัวมั่นใจว่า นักกีฬายิมนาสติกขอขงไทย จะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ จำนวนหลายคน และที่สำคัญต้องมีเหรียญกลับมาฝากชาวไทยให้ได้อีกด้วย
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ปีนี้ ประกอบด้วย วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 3 พฤษาคม 2569 เป็นการแข่งขันยิมนาสติกลีลา-แอโรบิก รายการ JRC แชมเปี้ยนชิพ รายกานี้มี 7 ชาติ ไทย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินเดีย, ไต้หวัน, คาซัคสถาน และ รัสเซีย แข่งขันที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา
วันที่ 5-15 พฤษภาคม 2569 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี, วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2569 รายการชิงแชมป์เอเชีย ที่เมืองบิชเคก ประเทศคีร์กีสถาน โดยรายการนี้ คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเอเชียนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน, วันที่ 18-28 มิถุนายน 2569 รายการ ยิมนาสติกศิลป์ ชิงแชมป์เอเชีย ที่เมืองจุนอี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และวันที่ 19 กันยายน -4 ตุลาคม 2569 การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น