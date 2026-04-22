“นุ้ก สงขลา” ทิ่ม สีนิล 4-2, “เอฟวัน” ปาดเหงื่อเฉือน “แจ๊ค” สนุกเกอร์ขอนแก่นคัพ

การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต 2026 "I-EA-T ขอนแก่นคัพ" สนาม 2 รอบสุดท้าย ที่โรงแรม ราชาวดี แอร์พอร์ต จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 เม.ย.69 เป็นวันที่สามของการชิงชัย แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม โดยคู่ไฮไลท์อยู่ในรอบ 8 คนสุดท้าย ระหว่าง "นุ้ก สงขลา" กฤษณัส เลิศสัตยาทร จอมคิวมือ 2 ประเทศไทย และเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ที่ประเทศไทย ลงเจอ "สีนิล ศิษย์เป้า" สิทธิชัย เชียวชาญ นักแม่นรูฝีมือดี
เกมคู่นี้ 4 เฟรมแรก ทั้งคู่แทงสู้กันอย่างสูสี ตบเอาชนะไปคนละ 2 เฟรม เสมอกัน 2-2 เฟรม ก่อนที่เฟรมห้า นุ้ก จะมาตบ 2 ไม้เอาชนะไป 57-45 ขึ้นแท่นนำ 3-2 เฟรม พอเข้าเฟรมหก เกมยังคงแทงกันครบเครื่อง ผลัดกันตบและแทงกันอย่างสนุกจนเหลือดำลูกสุดท้าย สกอร์สีนิล นำ 67-61 นุ้ก มีโอกาสได้ตบหลุมบนขวา แต่พลาดง่ายๆ สีนิล ได้สิทธิ์ตบดำเพื่อเสมอ แต่ด้วยความกดดัน ทำให้ตบดำขาวบางกว่าไม่ลง คืนคิวให้ นุ้ก สงขลา บรรจงเช็ดดำหลุมกลางลงไปเบียดชนะ 68-67 จบเกม กฤษณัส เอาชนะไป 4-2 เฟรม 14-93, 72-43, 82-14,29-58, 57-45,68-67 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนแรก
ขณะที่อีกคู่รอบ 16 คนสุดท้ายระหว่าง "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู จอมคิวมืออันดับ 20 ของโลก ดีกรีแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น สดๆร้อนๆ ลงดวลกับ "แจ๊ค สระบุรี" เดชาวัต พุ่มแจ้ง อดีตมือโปร โดยเกมนี้ เอฟ ต้องต่อ 7 แต้มทุกเฟรม ซึ่ง 2 เฟรม เอฟ พลาดง่าย ทำให้ แจ๊ค ตามทิ่มชนะนำ 2-0 เฟรม จากนั้นทั้งคู่ผลัดกันตบชนะไปคนละเฟรม แจ๊ค ขึ้นแท่นนำ 3-1 เฟรม พอ เอฟวัน หลังพิงฝา เดินหน้าออกอาวุธหนัก ไล่สอยไม้เดียวขาด 3 เฟรมรวด พลิกแซงชนะแบบสุดมัน 4-3 เฟรม 41-68,66-76, 83-40, 22-85, 105-7,79-16, 91-7 ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายไปเจอ "ไฟว์ นครนายก" บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล ที่โชว์ฟอร์มสด เอาชนะ "สอง วัดพุทธ" ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ ไปแบบขาดลอย 4-0 เฟรม 51-24,51-24, 60-57,50-8
ส่วนอีกคู่ "เอฟ สากล" สงขลา จริงจิตร อดีตแชมป์ประเทศไทย แทงได้แม่นยำพิชิต "นุ้ก จันท์" ยุทธภพ ภาคพจน์ ไปแบบสนุกมือ 4-2 เฟรม 22-70, 62-5, 70-30,1-129, 63-51,61-19 ทะลุรอบ 8 คนไปเจอ "เป๊ก ราชบุรี" วินัย ทองราย