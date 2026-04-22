“สุชัย“ ตบรางวัลทีมนักหวดสาวทีมชาติไทย ชมสร้างชื่อ - ปลุกขวัญลุยต่อเอเชียนเกมส์

"บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 2 เป็นประธานมอบเงินบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่ ทีมนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ และคณะเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา
นายกเทนนิสไทยได้นำเงินส่วนตัวมอบให้นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท เนื่องในโอกาสที่ ทีมเทนนิสหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยม สามารถคว้าแชมป์ ในศึกชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์” เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย. 2569 พร้อมคว้าสิทธิ์ไป เพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป ในรอบ 12 ปี ที่จะเริ่มแข่งขันในช่วงเดือน พ.ย. ที่จะถึง
ในโอกาสนี้ คณะเทนนิสทีมชาติไทย นำโดย นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการทีม ได้นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพรย้อนหลังจากนายสุชัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย 2569 ที่ผ่านมาด้วย ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น
นายสุชัย กล่าวว่า ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย สำหรับรางวัลที่มอบให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันรายการต่อไป โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่จะเริ่มในเดือน ก.ย.นี้
สำหรับคณะเทนนิสทีมชาติไทยชุดนี้ ประกอบด้วย นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ ผู้จัดการทีม, "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีม, นายนนทพัทธ์ เฟื่องเดช นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, น.ส.นวลพรรณ จั่นทิม นักกายภาพ และนักกีฬาเทนนิสหญิง พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, อัญชิสา ฉันทะ, ทรรศพร นาคหล่อ, เพียงธาร ผลิพืช และ กมลวรรณ