คุณหญิงปัทมา ถึงเดนมาร์ก ร่วมประชุมใหญ่ BWF พร้อมให้กำลังใจทัพแบดไทยสู้ศึกโธมัส-อูเบอร์ คัพ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) เดินทางถึงประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสหพันธ์แบดมินตันโลก ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ที่เมืองฮอร์เซ่นส์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลก “BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026” ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569
คุณหญิงปัทมา เปิดเผยว่า เดนมาร์กให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการเดินทางมายังเมืองฮอร์เซ่นส์ครั้งนี้อยู่ในฐานะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญหลายวาระ ตั้งแต่การประชุมช่วงเช้าต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำ รวมถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์ฯ อีกทั้งในแต่ละวันยังมีงานเลี้ยงรับรองร่วมกับแขกผู้มีเกียรติและพันธมิตรของวงการกีฬาอย่างต่อเนื่อง
“ทุกภารกิจเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันกับที่ใช้จัดหนึ่งในมหกรรมสำคัญที่สุดของวงการแบดมินตันโลก นั่นคือการแข่งขัน BWF Thomas & Uber Cup Finals 2026 ณ Forum Horsens ซึ่งเป็นศึกชิงแชมป์โลกประเภททีมชายและทีมหญิง บรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยพลังและความคึกคักอย่างน่าประทับใจ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ปัทมาได้ทำหน้าที่ผู้นำ ได้ร่วมขับเคลื่อน และได้เห็นความยอดเยี่ยมของกีฬาแบดมินตันในสถานที่แห่งนี้” คุณหญิงปัทมากล่าว
สำหรับการประชุมครั้งนี้ซึ่งเริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 204 ประเทศเข้าร่วม โดยฝ่ายไทยนำโดย พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งคุณหญิงปัทมา ในฐานะนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พร้อมรอต้อนรับและให้กำลังใจทั้งนายกสมาคมฯ และทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
“ทั้งท่านนายกสมาคมฯ และนักกีฬาไทย ต่างเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประชุมและการแข่งขันครั้งนี้ ปัทมาจะรอต้อนรับอยู่ที่นี่ และขอส่งกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม”