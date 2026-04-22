“JAS-Monomax” จัดหนักเสริฟ์ 3 ศึกใหญ่เอาใจคอกีฬา 25-28 เมษายนนี้!!!

สัปดาห์แห่งความมันส์ของแฟนกีฬาเริ่มขึ้นแล้ว!!! บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้นำคอนเทนต์กีฬาแห่งเอเชีย เจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก The Emirates FA Cup และ Volleyball World ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสด ชวนแฟนกีฬาลูกหนังและลูกยางห้ามพลาดกับ 3 รายการใหญ่ระดับเอเชียและยุโรปที่เตรียมระเบิดความสนุกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 จนถึง วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ทั้งวอลเลย์บอลสโมสรหญิงเอเชีย, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และฟุตบอลถ้วยเอฟเอ คัพ รอบรองชนะเลิศ ให้แฟนกีฬาชาวไทยติดตามแบบเต็มอิ่มตลอดสัปดาห์
เริ่มจากศึกลูกยางสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women's Champions League 2026 โดยมีตัวแทนสโมสรชั้นนำจากหลายประเทศร่วมชิงชัย พร้อมด้วย 3 สโมสรไทยลงสนามครบ ได้แก่ นครราชสีมา 3M Films VC, Harudot Chonburi RMUTT VC และ Supreme Tip Chonburi–E.Tech ที่พร้อมดวลทีมแกร่งจากทั่วเอเชียบนเวทีระดับทวีป งานนี้แฟนลูกยางไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ 3 สโมสรไทยลงสนามครบทั้งสองวัน! ณ MCC Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 26–27 เมษายน 2569 ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax
ขณะที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เดินทางสู่สัปดาห์ที่ 34 ซึ่งเป็นช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาล โดยมีบิ๊กแมตช์ให้ติดตามตลอดสุดสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการชี้ชะตาหัวตาราง รวมถึงอีกหลายคู่ที่มีผลต่อการหนีตกชั้นลุ้นพื้นที่ยุโรปใน วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 และ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
ปิดท้ายด้วยศึกฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ The Emirates FA Cup รอบรองชนะเลิศ เกมน็อกเอาต์สุดเข้มข้น 2 คู่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบกับ เซาแธมป์ตัน และ เชลซี พบกับ ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่เดิมพันด้วยตั๋วสู่เวมบลีย์ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์ไฮไลต์ที่แฟนบอลทั่วโลกตั้งตารอ ลงสนามพร้อมกันคืนวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 และ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 โดยแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ผ่านทาง Monomax
แฟนกีฬาลูกหนังและลูกยางสามารถติดตาม และร่วมลุ้นทุกช่วงเวลาสำคัญของทั้ง 3 รายการ ผ่านทางทาง Monomax