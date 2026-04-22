"มักซิม" ชื่นชม 3 สาวโปโลน้ำไทยผลงานดีในต่างแดน

สโมสรโปโลน้ำต่างแดนปรบมือให้ 3 สาวไทย ที่ทำผลงานดีช่วยทีมไปสู่ระดับท็อป 4 ของลีก "มักซิม" เผย เด็กไทยได้รับประสบการณ์มาก โดยเฉพาะ ธนิดากาญจน์ เป็นผู้นำของทีมชุดยู-18 ที่ฮังการี
ความเคลื่อนไหวของ 3 นักโปโลน้ำสาวไทยที่เล่นลีกอาชีพที่ประเทศรัสเซียคือ กฤษณา พวงทอง, จณิสตา ถิ่นวิลัย และ ฮังการี คือ ธนิดากาญจน์ ขวัญทองธนารีย์ โดย มักซิม คอร์ดอนสกี้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทย ได้อัพเดทชีวิตความเป็นอยู่ของ 3 นักกีฬาไทยว่า ในส่วนของนักกีฬาของเราที่อยู่ในรัสเซีย สโมสรได้จัดสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมากให้กับพวกเขา โดยเป็นวิลล่าสองชั้นขนาดใหญ่ แต่ละคนมีห้องส่วนตัว และมีห้องรับประทานอาหารส่วนกลางขนาดใหญ่ บ้านตั้งอยู่ห่างจากสระว่ายน้ำเพียง 10 นาที และอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงาม รายล้อมด้วยป่าในเขตอนุรักษ์
มักซิม ยังเผยต่อว่า เพื่อช่วยในการปรับตัว สโมสรได้จัดให้พวกเขาอยู่ร่วมกับนักกีฬาจากมอสโก ซึ่งเคยเล่นในอิตาลีมาแล้ว 3 ปี และเพิ่งเซ็นสัญญากับสโมสรในฤดูกาลนี้ เธอสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และช่วยให้การปรับตัวเข้ากับทีมเป็นไปได้ง่ายขึ้น อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญคือสภาพอากาศ ซึ่งอุณหภูมิลดลงถึงประมาณ -20 ถึง -30 องศา ทำให้ต้องมีการปรับตัวทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งนักกีฬาไทยคือ จณิสตา สามารถทำประตูได้ แต่ทีมต้นสังกัดก็แพ้ไม่ได้เข้าชิงชนะเลิศ
ส่วนผู้เล่นไทยอีกคนที่อยู่ฮังการี นักกีฬาของเราได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า จากการแข่งขันในระดับสูง และเป็นหนึ่งในลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้มีโอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่มากนัก แต่เราก็พอใจกับพัฒนาการของเธออย่างมาก เธอได้ฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬาระดับโลก ซึ่งช่วยให้เธอสามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในทุกสุดสัปดาห์ ทว่าในทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเธอเป็นผู้นำของทีมอย่างชัดเจน
"แล้วในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เราจะส่งเธอกลับไปยังฮังการีอีกครั้ง เนื่องจากทีมจะเข้าร่วมการแข่งขันรอบ Final Four ในรุ่นอายุของเธอเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาของเราจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากฮังการีกลับมาให้กับวงการโปโลน้ำของประเทศไทย" มักซิม กล่าว