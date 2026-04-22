อัยยวัฒน์ ออกแถลงการณ์ขอโทษหลัง “เลสเตอร์” ตกชั้นสู่ลีกวัน

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา เผยแถลงการณ์ยอมรับผิดหลังเลสเตอร์ ซิตี้ จะตกชั้นจากลีกแชมเปียนชิพไปสู่ลีก วัน ในฤดูกาลหน้า พร้อมลั่นขอนำทีมเดินหน้าต่อไป
อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา นักธุรกิจชาวไทย เจ้าของสโมสร “สุนัขจิ้งจอก”เลสเตอร์ ซิตี้ แห่งอังกฤษ เผยแถลงการณ์ยอมรับผิดหลังทีมจะตกชั้นจากลีกแชมเปียนชิพไปสู่ลีก วัน ในฤดูกาลหน้า พร้อมลั่นขอนำทีมเดินหน้าต่อไป
ในเกมแชมเปียนชิพเมื่อวันที่ 21 เมษายน เลสเตอร์เปิดบ้านเสมอกับฮัลล์ ซิตี้ 2-2 ทำให้เลสเตอร์ลงเตะไปแล้ว 44 นัด ชนะ 11 เสมอ 15 แพ้ 18 แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ถูกลงโทษตัด 6 แต้ม จึงเหลืออยู่ 42 คะแนน รั้งรองบ๊วยอันดับ 23
เลสเตอร์ตามหลังพื้นที่รอดตกชั้นอย่างอันดับ 21 แบล็กเบิร์น โรเวอร์ส (49 คะแนน) ห่างอยู่ 5 แต้ม แต่เหลือเกมเตะอีกแค่ 2 นัด หมดสิทธิ์ไล่ทันแน่นอน “สุนัขจิ้งจอก” จึงต้องหล่นไปเล่นลีก วัน ทั้งที่เมื่อ 10 ปีก่อนหน้านี้ทีมทะยานสูงถึงขั้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก
แถลงการณ์ของนายอัยยวัฒน์ระบุว่า “ถึงแฟนบอลทุกท่าน การตกชั้นสู่ลีก วัน เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ความรับผิดชอบตกอยู่ที่ผมในฐานะประธานสโมสร ผมไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ทั้งสิ้น
เราเคยผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดและตอนนี้กำลังตกต่ำที่สุด ความเจ็บปวดนี้เป็นของพวกเราทุกคน ผมขอโทษจากใจสำหรับความผิดหวังที่เกิดจากเรา ผมเข้าใจความรู้สึกอันแรงกล้าของแฟนบอล เราไม่เมินเฉยการสนับสนุนของท่าน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้
ตอนนี้เรามุ่งเน้นไปยังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจะตัดสินใจทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อนำพาสโมสรไปข้างหน้า เราจะร่วมกันสร้างใหม่, ปรับปรุง และฟื้นฟูมาตรฐานระดับที่เลสเตอร์ ซิตี้ คาดหวัง
เป้าหมายของเราชัดเจนอยู่แล้ว นั่นคือเราจะตอบสนองอย่างแข็งแกร่งและจะแข่งขันเพื่อนำพาสโมสรแห่งนี้เดินหน้าไปอีกครั้ง เราจะเผชิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา เราจะเดินหน้าต่อไปด้วยกัน