T-Series Oil Can เหล็กรูปลักษณ์ใหม่พร้อมสีใบเหล็กลิมิเต็ดอิดิชั่น

Titleist เผยโฉมเหล็ก T-Series รูปลักษณ์ใหม่ที่มาพร้อมกับสีใบเหล็กลิมิเต็ดอิดิชั่น Oil Can เป็นครั้งแรก ซึ่งพัฒนาขึ้นครั้งแรกจากเว็ดจ์ Vokey Design รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น โดยใช้กระบวนการการทำสีแบบ PVD เพื่อให้ได้สีทองแดงเข้ม เพิ่มความทนทาน และช่วยลดแสงสะท้อน มาพร้อมกริพ Titleist Golf Pride Z-Grip Full Cord สีทองแดงแบบคัสตอม และก้าน True Temper Onyx ที่เข้าชุดกันในสเป็คสต็อก
เหล็ก Titleist T-Series ทุกโมเดลถูกออกแบบเพื่อมอบประสิทธิภาพ ความสม่ำเสมอ และความรู้สึกที่ยอดเยี่ยม ในการตี แต่ละโมเดลถูกพัฒนาบนพื้นฐานด้านประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน แต่สามารถนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันเหล็ก โดย T-Series Oil Can สีใบพิเศษ วางตลาดรุ่น T100, T150, T250 และ T350 มีให้เลือกสำหรับนักกอล์ฟถนัดขวาและซ้าย อีกทั้งยังสามารถสั่งซื้อแบบคัสตอมเป็นชุดผสมระหว่างโมเดล เพื่อให้สามารถจัดชุดเหล็กได้ตามความต้องการที่เฉพาะตัวของแต่ละคน
T100: เหล็กทัวร์ที่ทันสมัย มาในโครงสร้างใบเหล็กแบบฟอร์จทั้งชิ้น ด้วยรูปทรงกะทัดรัด ให้ความแม่นยำ และความรู้สึกในระดับทัวร์ ขณะที่การปรับแต่งรูปทรงโดดเด่นด้วยสันท็อปไลน์ที่บางและออฟเซ็ตน้อย เพื่อให้มุมมองอย่างที่ผู้เล่นต้องการ พร้อมเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกัน สำหรับการสร้างประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอตลอดทั้งชุด
T150: เหล็กทัวร์ความเร็วสูง ให้ความรู้สึกมั่นคงและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม พร้อมความเร็ว และวิถีมุมเหินที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ T100 โครงสร้างแบบฟอร์จของ T150 มาพร้อมรูปทรงที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยจาก T100 แต่ยังคงความกะทัดรัด และให้ความมั่นใจเมื่อจรดลูก
T250: เหล็กทัวร์ตีไกลที่ถูกนิยามใหม่ เป็นการผสมผสานระหว่างความเร็ว วิถีมุมเหิน และการชดเชยความผิดพลาด ควบคู่ไปกับรูปลักษณ์ที่สะอาดตา ปราดเปรียว จากโครงสร้างเหล็กทั้งชิ้น พร้อมสันท็อปไลน์ที่หนาขึ้น และฐานที่กว้างกว่า T100 และ T150 รูปทรงของ T250 ถูกออกแบบให้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในจังหวะจรดลูก โดยยังคงไว้ซึ่งดีเอ็นเอแบบคลาสสิก อย่างที่ผู้เล่นต้องการ เหมือนในรุ่นที่มีขนาดกะทัดรัดมากกว่า
T350: เหล็กพัฒนาเกมที่ให้ทั้งระยะทาง การชดเชยความผิดพลาด และความเร็วในระดับสูงสุด ด้วยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเหล็กทั้งชิ้น เพื่อให้มุมมองของเหล็กทุกรุ่นมีความลงตัวไร้รอยต่อมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อจัดเป็นชุดผสม เทคโนโลยีของ T350 ถูกพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเหล็กที่ชดเชยความผิดพลาดสูง ตีได้ไกล และช่วยให้ลูกลอยได้ง่ายขึ้น