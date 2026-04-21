"แก่นเพชร" ดวล "น้องเบียร์" คู่เอกมวยไทยพลังใหม่ TrueVisions NOW ถ่ายสด

ศึกมวยไทยพลังใหม่ในค่ำคืนวันพุธที่ 22 เมษายนนี้ เตรียมพบกับความเดือดที่เวทีราชดำเนิน โดยคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่าง แก่นเพชร สิงห์มณีชัย กับ น้องเบียร์ ส.ศักดิ์เกษมยิม ในพิกัด 140 ปอนด์ ซึ่งถือเป็นคู่มวยที่แฟนหมัดมวยตัวจริงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
สำหรับแก่นเพชร สิงห์มณีชัย นักชกดาวรุ่งวัย 21 ปีจากบุรีรัมย์ เป็นมวยขวาครบเครื่องที่มีกระดูกมวยแข็งแกร่งผ่านประสบการณ์มาแล้วกว่า 70 ไฟต์ แม้จะมีสะดุดในไฟต์ล่าสุดไปบ้าง แต่ด้วยฟอร์มการชกก่อนหน้านี้ที่เอาชนะ สุทิน สิงห์อาชา มาได้อย่างสวยงาม ทำให้ในไฟต์นี้เจ้าตัวมีความมั่นใจและพกความสดมาเต็มพิกัด พร้อมที่จะเดินบดขยี้เพื่อคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้ง
ในขณะที่ทางด้าน น้องเบียร์ ส.ศักดิ์เกษมยิม มวยซ้ายฝีมือจัดจ้านจากขอนแก่น กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนัก เนื่องจากผลงานช่วงหลังไม่สู้ดีนักและมีฟอร์มการชกที่สวนทางกับคู่ชก การเผชิญหน้าในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนศึกแห่งศักดิ์ศรีที่เขาต้องงัดเอาทีเด็ดทั้งจังหวะขวางหน้าและศอกซ้ายที่คมกริบออกมาใช้ เพื่อหวังจะพลิกสถานการณ์และกู้ศรัทธาคืนมาให้ได้
ทรรศนะก่อนเกมการชกครั้งนี้ เป็นการปะทะกันระหว่างความสดของแก่นเพชรกับความเก๋าของน้องเบียร์ คาดว่ารูปเกมจะเป็นไปอย่างดุเดือดโดยแก่นเพชรน่าจะใช้พละกำลังเดินเข้าใส่เพื่อตัดกำลังน้องเบียร์ตั้งแตยกแรกๆ อย่างไรก็ตาม ต้องระวังลูกโต้กลับโดยเฉพาะศอกซ้ายอันตรายของน้องเบียร์ที่พร้อมจะปิดบัญชีได้ทุกเมื่อ หากแก่นเพชรประมาทพลาดท่าเดินเข้าหาช่องว่าง
แฟนมวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยพลังใหม่ได้ทาง TrueVisions NOW ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 20.15 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถสมัครแพ็กเกจ Now Muay Thai เพื่อรับชมมวยสดได้ทุกวันตลอดสัปดาห์รวมถึงคลังวิดีโอย้อนหลังได้อีกมากมาย ผ่านช่องทางที่กำหนดเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญของวงการมวยไทย
