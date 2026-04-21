หมอนทองคว้าแต้มแรก เจ๊าราชวินิตบางแก้ว 1-1 ฟุตบอล 11 คน แบล็คฮันเตอร์

หมอนทองวิทยา ของ “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด เก็บแต้มแรก ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรายการ Black Hunter High School Premier League 2026 ได้สำเร็จ หลังเสมอกับ ราชวินิตบางแก้ว 1-1 ในการลงเล่นเกมนัดที่ 5 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (ปลากัดนักสู้) เมื่อ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ หมอนทองวิทยา พ่ายรวดทั้ง 4 นัด ที่ลงสนาม ซึ่งผลเสมอในเกมนี้ ทำให้หลังผ่านไป 5 นัด หมอนทองวิทยา ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 15 ของตาราง (เสมอ 1 แพ้ 4) ขณะที่ ราชวินิตบางแก้ว เก็บเพิ่มเป็น 5 คะแนน ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 12
