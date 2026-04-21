“ชวกร” ดีสุดได้ที่ 11 ประเภทโอเพ่น ศึกโบว์ลิ่งประปาอินเตอร์เนชั่นแนล

ปิดฉากโบว์ลิ่ง รายการ ประปา อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพ่น ประจำปี 2026 นักทอยแก่นไทย พยายามสู้เต็มที่ ในประเภทโอเพ่นชาย-หญิง แชมป์ฝ่ายชาย เจมส์ ลุย จาก ฮ่องกง ฝ่ายหญิง โนรา ลียานา นาสตาเซีย จาก มาเลเซีย ส่วนนักกึฬาไทยผลงานดีที่สุด ชวกร วุฒิ ได้อันดับที่ 11 โอเพ่นหญิง ด้านเกรดเอ ชาย วันชัย ลี ได้ที่ 3 และ เกรด เอ หญิง ญาณี แซ่เบ๊ ได้ที่ 2
การแข่งขันโบว์ลิ่ง รายการ ประปา อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพ่น ประจำปี 2026 ที่บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์รัชโยธิน วันสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศประเภทโอเพ่นชาย และโอเพ่นหญิง โดยมี นายปริพรรห์ พิณสุรงค์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล หลังจากทำการแข่งขันรอบคัดเลือก จนคัดนักกีฬามาทำการแข่งขันรอบ 2 และ รอบ 3 เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนดีที่สุด 6 คนเข้าสู่รอบสเต็ปแลดเดอร์
ประเภทโอเพ่นชาย นักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุด คือ อันดับ 15 ภาวัช อึ้งตระกูล ทำได้ 1,075 คะแนน, อันดับ 16 วีรภัทร แอนดริว วอง 1,073 คะแนน, อันดับ 17 ศศิธ์ธา แก้วกลม 1,058 คะแนน ด้านแชมป์เป็นของ เจมส์ ลุย (ฮ่องกง) รับเงินรางวัล 350,000 บาท, อันดับ 2 มูฮัมหมัด จาริส โกห์ ( สิงคโปร์) รับ 180,000 บาท, อันดับ 3 โทนี่ วอง (ฮ่องกง) รับ 90,000 บาท
ขณะที่โอเพ่นหญิง ไทยทำผลงานได้ดีที่สุด อันดับ 11 ชวกร วุฒิ 1,181 คะแนน, อันดับ 14 ญาณี แซ่เบ๊ 1,104 คะแนน, อันดับ 15 ปิ่นมนัส คำชัยภูมิ 1,096 คะแนน ด้านแชมป์เป็นของ โนรา ลียานา นาสตาเซีย (มาเลเซีย) รับเงินรางวัล 130,000 บาท, อันดับ 2 นิว ฮุย เฟิน (สิงคโปร์) 65,000 บาท, อันดับ 3 กุรร่อตุล อัยน์ อิซดิฮาร์ (มาเลเซีย) 32,000 บาท
ส่วน เกรดเอชาย อันดับ 1 เฉิน กวน หลุน (ไต้หวัน) 1,968 คะแนน, อันดับ 2 ไบรอัน อึ้ง (สิงคโปร์) 1,910 คะแนน อันดับ 3 วันชัย ลี (ไทย) 1,908 คะแนน และเกรดเอ หญิง อันดับ 1 เจอร์เมน เซียะ (สิงคโปร์) 1,767 คะแนน, อันดับ 2 ญาณี แซ่เบ๊ (ไทย) 1,760 คะแนน, อันดับ 3 ฮา เดี๋ยว เฮือง (เวียดนาม) 1,713 คะแนน