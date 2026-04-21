ปิงปองไทยเฮต่อเนื่อง 'ฐิตภัทร' ได้รับทุนสนับสนุนจากสหพันธ์

สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ หรือ ไอทีทีเอฟ ได้ทำการประกาศแจ้งมายังสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยว่า "นอร์ตั้น" ฐิตภัทร ปรีชาญาณ นักเทเบิลเทนนิสหนุ่มน้อยดาวรุ่งทีมชาติไทย ผ่านการคัดเลือกของสหพันธ์ให้เป็นหนึ่งในนักกีฬาเยาวชนจากทั่วโลกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการที่ชื่อว่า "2026 ITTF Youth Grants" ซึ่งถือเป็นข่าวดีต่อเนื่องของสมาคมลูกเด้งไทยหลังจากที่ "พลอย" กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล นักปิงปองสาวน้อยดาวรุ่งพุ่งแรงของไทยเพิ่งได้รับการประกาศว่าได้รับการสนับสนุนทุนจากสหพันธ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
สำหรับทุนสนับสนุนจากโครงการ "2026 ITTF Youth Grants" ที่ ฐิตภัทร ได้รับเป็นโครงการสำคัญที่มุ่งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากทั่วโลก โดยไอทีทีเอฟจะให้การสนับสนุนค่าเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ดับเบิลยูทีที ยูธ ซีรีส์ และโอกาสเข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมนานาชาติอีกด้วย
ทั้งนี้สาเหตุที่ "นอร์ตั้น" ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ผ่านการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสินของสหพันธ์ก็เพราะเจ้าตัวคือดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดของฝ่ายชายในทัพเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย โดยผลงานสร้างชื่อของเขาคือการแท็คทีมกับ พลอย กุลภัสสร์ สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ให้กับประเทศไทยได้เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่ประเทศโรมาเนีย พร้อมทั้งเจ้าตัวยังคว้าแชมป์ชายเดี่ยว 15 ปี รายการเยาวชนเก็บคะแนนสะสมโลก "ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์" ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งล่าสุด ฐิตภัทร ก็ทำการคัดเลือกเลื่อนขั้นผ่านขึ้นสู่นักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เพิ่งไปลุยมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 มาหมาดๆ เมื่อปลายปีที่แล้วเป็นที่เรียบร้อย