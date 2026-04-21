เอเชียนบีชเกมส์คึกคัก ทัพไทยชุดใหญ่บินไปจีนแล้ว ทีสปอร์ต 7 ถ่ายสดพิธีเปิด-ปิด พร้อมกีฬาความหวัง

ทัพไทยชุดใหญ่ออกเดินทางไปสู้ศึกกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน แล้ว ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เชิญชวนแฟนกีฬา ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปพร้อม ๆ กัน ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ขณะที่สถานีโทรทัศน์ช่อง T Sports 7 เตรียมถ่ายทอดสดพิธีเปิด-ปิด และกีฬายอดนิยมที่เป็นความหวังคว้าเหรียญรางวัลของไทย
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ทัพไทยชุดใหญ่ ได้แก่ กรีฑาชายหาด นำโดย “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มอนาคตไกล, เรือมังกร, ยูยิตสู, กาบัดดี้ชายหาด, เทคบอล,โปโลน้ำชาย, ฟุตบอลชายหาด และวอลเลย์บอลชายหาด ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน DE 2366 เวลา 14.35 น. ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้ว
สำหรับมหกรรมกีฬาชายหาดเอเชีย กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งในรอบ 10 ปี มีนักกีฬาจาก 45 ประเทศในทวีปเอเชีย 1,790 คน ร่วมการแข่งขันใน 14 ชนิดกีฬา ชิง 62 เหรียญทอง ขณะที่ประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมรวมทั้งหมด 176 คน ครบทุกชนิดกีฬา โดยมีเป้าหมายคว้า 15 เหรียญทอง
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า ขอเชิญชวนให้แฟนกีฬาชาวไทยทุกคนร่วมกันติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนบีชเกมส์ครั้งนี้ เพราะมีหลายกีฬาที่สามารถต่อยอดไปสู่เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ได้ ซึ่งที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยของเราสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในมหกรรมกีฬาชายหาดรายการนี้มาโดยตลอด
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง T Sports 7 เตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดสดพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน โดยเริ่มจากพิธีเปิด วันที่ 22 เมษายน 2569 จะถ่ายทอดสด เวลา 19.00-22.00 น. รวมทั้งจะถ่ายทอดสดกีฬายอดนิยมที่เป็นกีฬาความหวังคว้าเหรียญรางวัลของทัพไทย เช่น ยูยิตสู, กรีฑาชายหาด, เรือมังกร, บาสเกตบอล 3x3, วอลเลย์บอลชายหาด, เทคบอล, โปโลน้ำ, ปีนหน้าผา, แฮนด์บอลชายหาด และ ฟุตบอลชายหาด เป็นต้น
ทั้งนี้ในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 22 เมษายน 2569 จะมีขึ้นที่ซานย่า เอเชียนบีชเกมส์ ปาร์ค ในเมืองซานย่า ภายใต้ธีม “A Date with the Sea and the Sky - การพบกันระหว่างทะเลและท้องฟ้า” ด้วยแนวคิด “Lightweight, Narrative-Driven” นำเสนอในรูปแบบ “เบาสบาย เน้นการเล่าเรื่อง” มากกว่าการแสดงแบบดั้งเดิม โดยมี “ยาย่า” (ละอง ละมั่ง สัตว์จำพวกกวาง) มาสคอตประจำการแข่งขันเป็นตัวเอกสร้างสีสัน
ชุดการแสดงในพิธีเปิดจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Passion of the Sea and Sky - ความหลงใหลแห่งทะเลและท้องฟ้า, Dreams Beneath the Deep Blue - ความฝันใต้ท้องทะเลสีคราม และ Connecting the World - การเชื่อมต่อโลก ซึ่งมีไฮไลต์คือการออกแบบเวทีที่ใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์ธรรมชาติของอ่าวซานย่า และพื้นที่เทียนย่าไห่เจียว ผสานองค์ประกอบทางกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเน้นความสวยงามของทะเล
มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน แข่งขัน 14 ชนิด ได้แก่ กรีฑาชายหาด, กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำมาราธอน และโปโลน้ำ), บาสเกตบอล 3x3, แฮนด์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือมังกร, ปีนหน้าผา, มวยปล้ำชายหาด, ยูยิตสู, กาบัดดี้ชายหาด, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟและไคท์บอร์ด), ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง) และเทคบอล