ทัพโต้คลื่นไทยซ้อมทะเลจริง ก่อนลุยเอเชียนบีชเกมส์ 2026

ทัพโต้คลื่นไทยชุดสู้ศึกเอเชียนบีชเกมส์ ลงฝึกซ้อมในทะเลแล้ว ระบุอากาศค่อนข้างร้อน ลมไม่ค่อยแรง และทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ภาพรวมนักกีฬาปรับตัวได้ดี มีความพร้อมสำหรับลงชิงชัยลุ้นเหรียญรางวัลอย่างเต็มที่ ภาพรวมนักกีฬาปรับตัวได้ดี พร้อมลงลุ้นเหรียญรางวัลเต็มที่ ขณะที่เจ้าภาพจีน ขอเปลี่ยนกลับไปแข่งขันประเภทไอคิว ฟอยล์ เหมือนเดิม
ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานยา ประเทศจีน โดยกีฬาวินด์เซิร์ฟจะแข่งขันวันที่ 23-28 เมษายน 2569 กำหนดชิงชัย 2 เหรียญทอง ได้แก่ ประเภทไอคิว ฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ชาย และ ประเภทไอคิว ฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี หญิง โดยทีมไทยส่งนักกีฬาดาวรุ่ง 4 คน ลงแข่งขัน ได้แก่ นักกีฬาชาย “วาฬ” นายวชิรวิทย์ ทนอุป, “เกล้า” นายรัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และ นักกีฬาหญิง “เค้ก” เด็กหญิงชนัฐกานต์ เจริญสุข, “จอย” เด็กหญิงวรรณิดา วินทะชัย ภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกสอน โค้ชศักดา สกุลแฟง และ “โค้ชโอ๊ต” นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์
ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ทีมโต้คลื่นไทยเดินทางมาถึงเมืองซานยา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 เมษายน โดยในช่วงแรกเน้นปรับสภาพร่างกาย กำชับเรื่องของเทคนิค ฝึกเรียนรู้กฎกติกา และเน้นย้ำในเรื่องของสัญลักษณ์ธงต่างๆ ให้แม่นยำ ขณะที่ทาง “เจ้าภาพ” เปิดให้ฝึกซ้อมในทะเลได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ทีมไทยก็ได้ลงฝึกซ้อมทันที สภาพอากาศค่อนข้างร้อน ลมไม่ค่อยแรงมาก และทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ภาพรวมนักกีฬาปรับตัวได้ดี มีความพร้อมสำหรับลงชิงชัยลุ้นเหรียญรางวัลอย่างเต็มที่
“ดั้งเดิมเลยทางเจ้าภาพระบุประเภทการแข่งขันเป็นไอคิว ฟอยล์ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นกัสตรา ฟอยล์ ซึ่งเป็นประเภทที่แข่งขันในประเทศจีนเท่านั้น แต่ก่อนเดินทางมาแข่งขันทางเจ้าภาพได้ตัดสินใจเปลี่ยนกลับไปเป็นไอคิว ฟอยล์ เหมือนเดิม แม้จะทำให้สับสนอยู่บ้าง แต่ปกติแล้วนักกีฬาทุกคนก็ถนัดประเภทไอคิว ฟอยล์ อยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาในจุดนี้ ส่วนภาพรวมของการจัดแข่งขันต้องถือว่าทางเจ้าภาพเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในทุกด้านไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่พัก สนามแข่งขัน อาหาร ตลอดจนเรื่องของการเดินทาง และในวันที่ 22 เมษายน ตนจะเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามด้วย“ พ่อบ้านโต้คลื่นไทย กล่าว
ทั้งนี้ มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 เป็นการกลับมาชิงชัยในรอบ 10 ปี โดยครั้งที่ 5 จัดที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อปี ค.ศ.2016 ซึ่งไม่มีการบรรจุกีฬาวินด์เซิร์ฟร่วมชิงชัย ครั้งสุดท้ายที่มีบรรจุกีฬาวินด์เซิร์ฟ เมื่อปี ค.ศ.2014 ที่ จ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ หนนั้นทีมโต้คลื่นไทยคว้ามา 2 เหรียญเงิน จาก "ดาว" ศิริพร แก้วดวงงาม และ ”โอ๊ต“ ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์