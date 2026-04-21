"ฮอว์กส" คืนชีพควอเตอร์ 4 ตีเสมอ "นิกส์" 1-1

แอตแลนตา ฮอว์กส แซงชนะ นิว ยอร์ก นิกส์ หวุดหวิด 107-106 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบแรก สายตะวันออก ที่สนามเมดิสัน สแควร์ การ์เดน วันอังคารที่ 21 เมษายน ตีเสมอซีรีส์ 1-1 เกม
ซี.เจ. แม็คคอลลัม การ์ดตัวเก๋า ฮอว์กส เกือบไม่ได้เป็นฮีโร่ หลังทำสกอร์รัวๆ ช่วงท้าย แล้วพลาด 2 ลูกโทษ เหลือเวลา 5.6 วินาที ทำให้ นิกส์ รีบจ่ายบอลข้ามแดนโดยไม่มีเวลานอก แต่ ไมคาล บริดเจส ยิงพลาดวินาทีสุดท้าย
ฮอว์กส ตาม 12 แต้ม หลังจบควอเตอร์ 3 แล้วค่อยๆ ไล่มากระทั่ง แม็คคอลลัม เลย์อัพแซงนำ 101-100 เหลือเวลา 2 นาที 9 วินาที ทำสกอร์ยืดช่องว่างเป็น 3 แต้ม และจัมพ์ ชูตอีก 1 ลูก ขึ้นนำ 105-103 หลังถูก เจเลน บรันสัน การ์ด นิกส์ ส่อง 3 คะแนนตีเสมอ
เกมนี้ แม็คคอลลัม เหมา 32 แต้ม โจนาธาน คูมิงกา ลุกจากม้านั่งสำรอง ซัดอีก 19 แต้ม เจเลน จอห์นสัน บวกเพิ่ม 17 แต้ม รวมลูกดังค์หนีไปเป็น 107-103 เหลือเวลา 10 วินาที
ขณะที่ นิกส์ ได้ บรันสัน แบกทีม 29 แต้ม และ "เคเอที" คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส เซ็นเตอร์ เสริมอีก 18 แต้ม
เกม 3 จะย้ายไปแข่งขันต่อที่เมืองแอตแลนตา วันที่ 24 เม.ย. (ไทย)
ผลบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ 2026 รอบแรก
สายตะวันออก
โตรอนโต แร็พเตอร์ส แพ้ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 105-115 (คลีฟแลนด์ ขึ้นนำ 2-0 เกม)
สายตะวันตก
มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส ชนะ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ 119-114 (เสมอกัน 1-1 เกม)