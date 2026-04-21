หนุ่มโดนลักเปิดชกหน้าวันสงกรานต์ ที่แท้คือ “บุญมี” เป็นนักมวย เจ้าตัวท้าโจ๋เลือดร้อนดวล 1-1 สังเวียนจริง

จากกรณี บุญมี แคนนาบิส ( ชื่อบนFB ) หนุ่มผู้โชคร้าย ที่เที่ยววันไหลสงกรานต์จอมบึง ราชบุรี แต่กลับถูกหนุ่มหน้ามนต์ ยิ้มหวาน ลักเปิดโชว์สาว แอบหย่องเข้ามาประเคนกำปั้นเข้าที่ใบหน้า จนกลายเป็นไวรัล
อย่างไรก็หนุ่มเคราะห์ร้าย เลือกไม่ตอบโต้ และพาตัวเองออกมาจากเหตุการณ์ที่ส่อให้เกิดการปะทะจนอาจจะเป็นเรื่องบานปลาย
รายงานล่าสุดพบว่า “บุญมี” หนุ่มผู้เคราะห์ร้ายรายดังกล่าว มีดีกรีไม่ธรรมดา เพราะเป็นนักมวย ที่เคยผ่านเวทีการชก Fight Club Thailand และเอาชนะน็อคคู่แข่งมาแล้ว
จากเหตุการณ์ในวันนั้น “บุญมี” ได้ประกาศท้าชน 1-1 กับหนุ่มลักเปิด ที่แอ็คโชว์สาวบนสังเวียนจริงที่มีกติกา โดยเจ้าตัวระบุว่า "ใครก็ได้ติดต่อเขาให้ตอบรับทีครับ เขาจะเล่นนอกอย่างเดียวเลยครับ"
บุญมี ได้ยังอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่สวนกลับในวันนั้นว่า “จะเปิดศึกกับใคร ผมก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปตายฟรีหรอกครับ ผมเลี่ยงการปะทะ เพราะผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร นอกจากมันจนมุมจริงๆ แต่จากประสบการณ์ เวลามีเรื่องสงกรานต์ อย่างน้อยไม่ปืนก็มีด ไม่มีดก็ขวด ก็ตามคลิปเลยครับ กลับบ้านสบายใจ รอให้เวรกรรมมันลุยเอง”