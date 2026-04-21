"เวมบานยามา" ซิวป้องกันยอดเยี่ยมเอกฉันท์คนแรก

วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส คว้ารางวัลผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ประจำฤดูกาลปกติ 2025-26 แบบเอกฉันท์คนแรก ตามการประกาศผลเมื่อคืนวันจันทร์ (20 เม.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น
เวมบานยามา วัย 22 ปี เป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมอายุน้อยสุด และคนแรกของ สเปอร์ส นับตั้งแต่ คาไว เลียวนาร์ด ทำไว้ 2 ซีซันติดต่อกัน (2014-15 กับ 2015-16)
ฟอร์เวิร์ดชาวฝรั่งเศส ได้รับเสียงโหวตอันดับ 1 ทั้งหมด 100 เสียง รองลงมา เช็ต โฮล์มเกรน ได้รับเสียงโหวตอันดับ 2 ทั้งหมด 76 เสียง และ ออซาร์ ธอมป์สัน จาก ดีทรอยต์ พิสตันส์ รั้งอันดับ 3
ก่อนหน้า เบน วอลเลซ เซ็นเตอร์ตำนาน พิสตันส์ เกือบเป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแบบเอกฉันท์คนแรก โดยได้รับคะแนนโหวตอันดับ 1 ทั้งหมด 116 จาก 120 เสียง ฤดูกาล 2001-02 โดยคะแนนที่เหลือเป็นของ โคบี ไบรอันท์, เควิน การ์เน็ตต์ และ ดิเค็มเบ มูตอมโบ
เจ้าของส่วนสูง 7 ฟุต 4 นิ้ว บล็อกมากสุดอันดับ 1 ของลีก 2 ฤดูกาลติดต่อกัน (197) ค่าเฉลี่ยรีบาวน์ดอันดับ 4 ของลีก 11.5 ครั้งต่อเกม และค่าเฉลี่ยรีบาวน์ดฝ่ายรับ 9.5 ครั้งต่อเกม เป็นรองเพียง นิโกลา โยคิช เซ็นเตอร์ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ กับ 66 สตีล (ขโมยบอล) ช่วย ซาน อันโตนิโอ จบซีซันเรตติงเกมรับ 110.4 ดีสุดอันดับ 2 ของลีก
นอกจากนี้ เวมบานยามา ยังได้เข้าชิงรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ประจำฤดูกาลปกติ 2025-26 ร่วมกับ เช กิลเจียส อเล็กซานเดอร์ การ์ด โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ และ โยคิช