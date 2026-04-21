“เอฟวัน” ออกสตาร์ทเสียวเบียด “กอล์ฟ” 4-2 สนุกเกอร์ขอนแก่นคัพ

การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต 2026 "I-EA-T ขอนแก่นคัพ" สนาม 2 รอบสุดท้าย ที่โรงแรม ราชาวดี แอร์พอร์ต จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 เม.ย.69 เข้าสู่วันที่สองของการชิงชัย แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม โดยคู่ไฮไลท์ของรายการ เป็นการดวลคิวในรอบไวล์การ์ด ระหว่าง "เอฟวัน"เทพไชยา อุ่นหนู จอมคิวอาขีพโลกเจ้าของแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบกับ "กอล์ฟ อาร์ต บูรพา" เมธาวี อัมรากูล นักสนุ้กที่ผ่านสู่รอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก
ตามกติกาสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย มืออาชีพจะต้องต่อ 7 แต้มทุกเฟรม ซึ่งเปิดมาเฟรมแรก เอฟ เปิดเกมตบไล่ทิ่มนำ 60-17 แต่ กอล์ฟ แทงไม่กลัวมือโปร ตบเบรค 56 แต้มแซงชนะอย่างเหลือเชื่อ 73-60 นำ 1-0 เฟรม จากนั้น เอฟวัน ยังคงเดินหน้าตบ จนเกือบทำเซ็นจูรี่เบรคได้ ในเฟรมที่สาม ชนะไป 3 เฟรมรวดขึ้นแท่นนำ 3-1 เฟรม
แต่เฟรมห้า กอล์ฟ อาร์ต บูรพา แทงสู้แบบไม่กลัว ทิ่มชนะ 91-11 ไล่มา 2-3 เฟรม มาถึงเฟรมหก เอฟ นครนายก ยังแทงได้เหนือกว่า ปิดเกมเอาชนะไป 4-2 เฟรม 60-73, 66-9, 109-14, 72-24, 11-91, 71-30 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้ายไปเจอ "แจ็ค สระบุรี" เดชาวัต พุ่มแจ้ง อดีตมือโปร
ขณะที่รอบ 16 คนสุดท้าย "เป๊ก ราชบุรี" วินัย ทองราย เอาชนะ "หนู ดาวดึงส์"นพดล นภจร 4-2 เฟรม 69-32, 58-43, 59-62, 17-110, 67-19, 63-52 ทะลุรอบ 8 คนสุดท้าย ด้าน "เป้ อคาเดมี่" ฤทธิชัย ฉิมพานัง แชมป์เยาวชน ประเทศไทยสดร้อนๆ ออกคิวสุดเสียว เฉือนชนะ "ดรีม ขอนแก่น" พันธกานต์ คำเวียง ไปแบบสูสี 4-3 เฟรม ผ่านเข้ารอบ 8 คนไปเจอ "ตั้ม แมวน้ำ" เอกรัฐ ธนานนท์ ที่เบียด "เหน่ง นนท์"สนณธร สุขสำราญ 4-3 เฟรม