เมื่อทีมชาติไม่ได้วัดกันที่ฝีมือ / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ตะกร้อกีฬาพื้นบ้านยอดฮิตของชาติอาเซียน และยังเป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีการชิงชัยในเอเชียนเกมส์ ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน
การที่กีฬาตะกร้อบรรจุในเอเชียนเกมส์ ย่อมเป็นเรื่องที่ดีในตอนนั้น ทำให้กีฬาชนิดนี้จะได้รู้จักในวงกว้าง เพียงแต่ว่าความห่างชั้น ความเหลื่อมล้ำ ของชาติที่เล่นกีฬาตะกร้อมันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็น จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ หรือ อินเดีย ก็ยังสู้ ไทย, มาเลเซีย, เวียดนาม ไม่ได้แม้แต่น้อย
ทำให้การแข่งขันทุกรายการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ในนามทีมชาติ เราจะเห็นประเภททีมชาย ไทย ชิงกับ มาเลเซีย และทีมหญิงในช่วงหลังเป็น ไทย กับ เวียดนาม
ในขณะเดียวกัน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์เงินรางวัลอัดฉีดให้นักกีฬา ซึ่งกีฬาตะกร้อก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กองทุนฯ ทุกอย่างผลักดันให้มีทั้ง ซีเกมส์, เอเชียนเกมส์ และ ชิงแชมป์โลก แต่ไม่ว่าจะรายการอะไร ทีมชาติไทยก็จะเข้าชิงชนะเลิศได้ทุกครั้ง
เมื่อความเข้มข้นระดับนานาชาติไม่ได้สูงไปกว่าความสามารถของนักกีฬาไทย ทำให้นักกีฬาทีมชาติที่สมาคมคัดเลือกมาจึงไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดของประเทศ เพียงแต่ขอให้เป็นนักกีฬาที่ดี อยู่ในระบบระเบียบ ว่านอนสอนง่าย เชื่อฟังคำพูดผู้จัดการทีม หรือ โค้ช เพียงเท่านี้ก็อยู่ได้
ส่วนนักกีฬาคนไหนมีปัญหากับผู้จัดการทีม โค้ช หรือ เพื่อนร่วมทีม ก็อาจจะต้องเก็บกระเป๋าออกจากแคมป์ ตัวอย่างมีให้เห็นเยอะ
ปัญหาดราม่าไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเก่งหรือไม่เก่ง แต่อยู่ที่เงินรางวัลอัดฉีดที่มากถึงหลักล้าน กับการแข่งขันที่จะต้องเน้นๆมีเพียงรอบชิงชนะเลิศเพียง 1 แมตช์
ปัจจุบันเงินรางวัลของตะกร้อเอาแค่เหรียญทอง ซีเกมส์แข่งทุกๆ 2 ปี ได้ 3 แสนบาท, เอเชียนเกมส์แข่งทุกๆ 4 ปี ได้ 2 ล้านบาท และ ชิงแชมป์โลก “คิงส์คัพ” แข่งทุกปี ได้ 1 ล้านบาท นี่คือรายได้ขั้นต่ำของนักกีฬาที่มีความประพฤติดีติดทีมชาติสม่ำเสมอ
ตะกร้อกีฬาพื้นบ้านเงินอัดฉีดสูงเพราะอยู่ในกฏเกณฑ์ที่ถูกต้องของกองทุนฯ แต่ศักยภาพของประเทศที่ร่วมแข่งกลับดูไม่สมเหตุสมผลกับเงินรางวัล
การแข่งขันในระดับอาเซียนไทยต้องสู้กับมาเลเซีย ขยับมาเป็นระดับทวีปก็ยังเป็นมาเลเซีย ส่วนระดับโลกก็มาเลเซีย ซึ่งต่างจากกีฬาอื่นๆ ที่เมื่อขยับไประดับทวีปมี จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือ ชาติอาหรับ พอขยับไประดับโลกมีชาติจากยุโรป, อเมริกา ที่จะต้องฝ่าฟัน ฉะนั้นความยากง่ายจึงแตกต่างกัน
ยกตัวอย่าง “น้องเทนนิส-พาณิภัค“ แข่งซีเกมส์ชิงกับเวียดนาม ขยับมาเอเชียนเกมส์ชิงกับจีน ส่วนระดับโลกก็มีชาติจากยุโรปมาท้าชิง เงินรางวัลที่ได้มา จึงคุ้มค่ากับความยากลำบาก ต่างจากตะกร้อที่ทุกรายการเป็น ไทย-มาเลเซีย ตลอดกาล แต่เงินรางวัลกลับมีมูลค่ามากตามทัวร์นาเม้น
จริงๆ ไม่ผิดที่ตะกร้อจะได้รับเงินรางวัลขนาดนั้น เพราะตามเกณฑ์กองทุนฯ แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งกองทุนฯเกิดอยากปรับเกณฑ์รางวัลตามประเภทกีฬาและความยากง่ายขึ้นมา ตะกร้อ อาจจะจัดไปอยู่ในโหมดกีฬาพื้นบ้าน เงินรางวัลอาจจะลดลง
แต่หากว่าวันดีคืนดีเอเชียนเกมส์ไม่บรรจุกีฬาตะกร้อ วันนั้นแหละถือว่าหายนะ เพราะเงินรางวัลจะลดฮวบหายไปเยอะมาก เอาที่แน่ๆ ระดับต้นน้ำอย่างอาเซียนสกูลเกมส์ ยังถอดกีฬาตะกร้อออกจากกีฬาบังคับแล้ว เท่ากับว่าระดับนักเรียนอาเซียนยังไม่เห็นความสำคัญของกีฬาตะกร้อ แบบนี้อนาคตน่าจะอยู่ยาก
ที่ปัจจุบันตะกร้อยังโลดแล่นได้ทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งที่ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ ได้สร้าง และผลักดันเอาไว้ ให้นักกีฬาและคนในวงการได้อยู่ดีกินดี เพียงแต่มีบางคนที่เอาความสำเร็จของนักกีฬามาเป็นช่องว่างในการหากิน ตั้งเงื่อนไขขึ้นมา ต่างๆนานา หากนักกีฬายอมทำตามก็ได้เข้าแคมป์แน่นอน
ในเมื่อสมาคมเป็นใหญ่ที่สุดในการชี้ชะตาว่าใครจะได้ติดทีมชาติ แล้วนักกีฬาคนไหนเคยมีปัญหากับสมาคมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ซึ่งก็ดูแล้วมีเรื่องเดียวคือเงินรางวัลหรือเปล่า? สมาคมก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ไม่เอานักกีฬาเข้าแคมป์ก็เป็นได้ หากประเมินแล้วว่าทีมที่มีอยู่ตอนนี้สามารถคว้าเหรียญทองได้
ถ้าพูดตามหลักความรู้สึกของมนุษย์ปุถุชน คือคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีกิเลสหนาแน่น (ความโลภ โกรธ หลง) ยังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลปุถุชนมักดำเนินชีวิตตามอารมณ์ ความอยาก และความต้องการ กับเงินขั้นต่ำจำนวน 2 ล้านบาท ในการเล่นแบบซีเรียสเพียง 1 นัดรอบชิงนะเลิศ ใครบ้างจะไม่เอา จริงไหม?
ฉะนั้นเรื่องดราม่าว่านักกีฬาคนนี้ทำไมถึงติดทีมชาติ แล้วทำไมนักกีฬาคนนี้ไม่ติดทีมชาติ ก็จงไปดูก่อนว่าภูมิหลังของแต่ละคนเป็นอย่างไร
สมมตินะว่ากีฬาตะกร้อมีการแข่งขันในระดับนานาชาติที่สูงมาก ทั้งยุโรป เอเชีย อเมริกา เล่นกันแบบเอาจริงเอาจัง ถึงตอนนั้นเราก็จะได้เห็นนักกีฬาที่เก่งจริงๆติดธงไทย
เพียงแต่ตอนนี้การแข่งขันระดับนานาชาติมันไม่ได้สูง แต่มาตรฐานของนักกีฬาไทยดันสูงกว่าไปแล้ว ทำให้การเลือกตัวทีมชาติอาจจะไม่ได้วัดกันที่ฝีมือก็เป็นได้