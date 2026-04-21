ยกระดับคิกบ็อกซิ่งสู่เวทีอาชีพ / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้วงการกีฬาต่อสู้ไทย เปิดฉากชั่งน้ำหนักและ Face-off นักกีฬานานาชาติ 7 คู่ ในศึก “KATPRO PROFESSIONAL KICKBOXING” เวทีคิกบ็อกซิ่งอาชีพเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทย เรียกกระแสความฮือฮา ก่อนขึ้นสังเวียนจริงวันที่ 11 เมษายน 2569
ดร.สุปราณี คุปตาสา อดีตผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย, มร.รอย เบเกอร์ ประธานสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งโลก และ อาเบ็ค นาเมตอฟ ประธานสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งอุซเบกิสถาน ร่วม เปิดตัวนักกีฬาในการแข่งขันรายการ “KATPRO PROFESSIONAL KICKBOX เวทีคิกบ็อกซิ่งอาชีพเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย ที่อาคารกีฬาเวศน์ 1 ศูนย์เยาวชกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา
โดยมีทัพนักกีฬาไทยและต่างชาติที่จะร่วมทำศึกครั้งนี้ ร่วมโชว์ตัวด้วย ท่ามกลางความสนใจจากสื่อมวลชนและแฟนกีฬาจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงการตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนัก (Official Weigh-in) ของนักกีฬาจากหลากหลายประเทศ ก่อนเข้าสู่ช่วง “Battle Shot” หรือการถ่ายภาพเผชิญหน้าระหว่างนักสู้แต่ละคู่แบบประชิดตัว โดยนักกีฬาต่างแสดงท่าทีมุ่งมั่น ปะทะสายตากันอย่างดุดัน สะท้อนความพร้อมเต็มพิกัดก่อนขึ้นสังเวียนจริงในวันถัดไป
เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขัน “KATPRO PROFESSIONAL KICKBOXING” ครั้งนี้ มีนักกีฬาร่วมแข่งขันรวม 7 คู่ จากกว่า 10 ประเทศ อาทิ อุซเบกิสถาน อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อิสราเอล อิรัก เอสโตเนีย และประเทศไทย ซึ่งล้วนผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น
“การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการคิกบ็อกซิ่งไทยในการยกระดับสู่เวทีอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานระดับสากล ทั้งด้านการแข่งขัน ความปลอดภัย และการบริหารจัดการ เพื่อสร้างเวทีคุณภาพให้นักกีฬาไทยได้แสดงศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ได้แข่งขันกับนักกีฬานานาชาติอย่างแท้จริง” เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย กล่าว
ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันยังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาต่อสู้ระดับนานาชาติ และเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและความบันเทิง (Sports Entertainment) ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการแข่งขัน “KATPRO PROFESSIONAL KICKBOXING” จัดวันที่ 11 เมษายน 2569 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งแมตช์เดือดที่สร้างความตื่นเต้นและประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับแฟนกีฬาต่อสู้ชาวไทยอย่างแน่นอน