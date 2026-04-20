"ทาเครุ" หวังเอาคืน "รถถัง" คว้าเข็มขัดปิดฉากอาชีพอย่างสมบูรณ์

ทาเครุ เซกาวา ดาวดัง วัย 34 ปี จากญี่ปุ่น ประกาศขอเอาคืน รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต เพื่อปิดฉากอาชีพให้สวยงาม และคว้าเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล มาครอง
โดยทั้งสองคนจะดวลกันในคู่เอกของศึก ONE ซามูไร 1 วันพุธที่ 29 เม.ย.นี้ ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มเวลา 12.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ครั้งนี้ ทาเครุ กลับมาพร้อมไฟแค้น หลังเคยตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อก รถถัง” ด้วยเวลาเพียง 80 วินาทีของยกแรก ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. 68 งานนี้เจ้าตัวจึงหวังเอาคืนอีกฝ่ายให้จบแบบชัดเจน
“ไฟต์ก่อนที่เจอกัน ผมพลาดแพ้ตั้งแต่ยกแรก ซึ่งตลอดอาชีพผมไม่เคยแพ้ใครเร็วขนาดนี้มาก่อน ไฟแค้นในใจยังคงสุมอก รอวันได้ระบายบนเวทีอีกครั้ง นี่คือสาเหตุที่ผมยกให้ศึกนี้คือภารกิจสุดท้ายในฐานะนักสู้ เพราะผมอยากชนะเขาให้ได้ก่อนแล้วค่อยแขวนนวม” ทาเครุ กล่าว
“ระดับความแข็งแกร่งของ รถถัง นั้นเหนือกว่าที่ผมเห็นในวิดีโอหลายเท่า พลังโจมตีในแต่ละครั้ง บวกกับการป้องกันที่รัดกุม ทำให้เขาเป็นนักสู้ที่อันตรายมาก”
“แต่ผมก็เคยน็อกนักชกที่แข็งแกร่งมาแล้วหลายคน และนั่นคือเป้าหมายของผมในครั้งนี้ ผมอยากชนะน็อกเขาเพื่อปิดฉากอาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ และพิสูจน์ให้เห็นว่า ทาเครุ คือนักชกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก” ยอดกำปั้นจากแดนปลาดิบ ปิดท้าย
น่าสนใจว่า ทาเครุ เซกาวา จะทำผลงานไฟต์สั่งลาอาชีพนี้ และฝากความทรงจำในรายการ ONE ซามูไร 1 ได้ดีมากแค่ไหน บทสรุปจะออกมาสมหวังหรือไม่ แฟนกีฬาทั่วโลกห้ามพลาดเด็ดขาด