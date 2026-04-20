ครั้งแรกในไทย AIS เดินหน้ายกระดับครูพละทั่วไทย เปิด ‘G’ Diploma สร้างรากฐานโค้ชฟุตบอลส่งต่อโรงเรียนท้องถิ่น

AIS Sport Academy ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand ‘G’ Diploma ระหว่างวันที่ 20–25 เมษายน 2569 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายใต้แนวคิด “ยกระดับครูพละ สู่ก้าวแรกพื้นฐานโค้ช” มุ่งสร้างรากฐานสำคัญให้ครูพละทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการฝึกสอนฟุตบอลตามมาตรฐาน AFC และ FIFA
การอบรมครั้งนี้ถือเป็น “ครั้งแรกในประเทศไทย” ของหลักสูตร ‘G’ Diploma ที่เปิดให้ครูพละเข้าร่วมอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนการยกระดับบทบาทครูพละสู่เส้นทางผู้ฝึกสอนฟุตบอลอย่างชัดเจน และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาฟุตบอลในระดับพื้นฐาน
โครงการนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดทักษะการฝึกสอนเยาวชนอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดโอกาสให้ครูพละจากหลากหลายพื้นที่ได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนานักเรียนและชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
หนึ่งในจุดเด่นคือการมีผู้เข้าอบรมจากพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล อาทิ นายภควัฒน์ วงษ์ศรีแก้ว ครูจากโรงเรียนโคกนางาน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น, นายกิจติภูมิ ท่อนทองแดง จากอำเภอพบพระ จังหวัดตาก และ “ครูปอนด์” นายภควัฒน์ วงศรีแก้ว จากโรงเรียนโคกนางานพิทยาสรรพ์ ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพสังกัดสโมสร ขอนแก่น มอดินแดง สะท้อนถึงโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียม
สำหรับการอบรมครั้งนี้ AIS Sport Academy ยังสนับสนุนที่พักตลอดหลักสูตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ตอกย้ำความตั้งใจของ AIS ในการเป็นแรงขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน จะได้เรียนรู้ผ่านหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญของ FA Thailand ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AFC และ FIFA พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดสู่เส้นทางผู้ฝึกสอนฟุตบอลอย่างเป็นระบบในอนาคต
